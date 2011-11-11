برگزاری کنگره مسئولان و فرماندهان بسیج رسانه ملی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه امامت و ولایت در راستای بهره گیری از همکاری و تشریک مساعی بین فرماندهان حوزهها، پایگاهها و گردانها و مدیران و کارشناسان بسیج رسانه ملی کنگرهای با حضور مدیران و فرماندهان بسیج و برخی از مسئولان سازمان صداوسیما و سازمان بسیج مستضعفین در شهر ایلام به مدت دو روز برگزار خواهد شد.
یکی دیگر از اهداف برگزاری این کنگره برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و ارزیابی فعالیتها به ویژه برنامههای تولیدی و بررسی راهکارهای ارتقای تفکر و فرهنگ بسیجی در سازمان صداوسیما و گسترش و تعمیق آن در سطح جامعه است.
حضور در زیارتگاههای شهدای گمنام، یادمانها و بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس که همواره سرشار از صحنههای ارزشی، انسانی و اسلامی هستند و بررسی سیاستهای کلان اطلاع رسانی کاروانهای راهیان نور در غرب کشور که بخش عمده فعالیتهای رسانهای و برنامه سازی آن بر عهده قرارگاه رسانهای راهیان نور بسیج صداوسیما است از برنامههای این کنگره است.
همچنین کمیسیونهای تخصصی با موضوعات راهبردی از جمله دیگر برنامههای کنگره سالانه بسیج رسانه ملی است.
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