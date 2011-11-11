به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ارژن شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی ادبیات غدیر که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی گفت: شعر آئینی بیشتر توسط مداحان و یا خوانندگان به گوش مردم رسیده است و این نوع عرضه به نوعی تلفیق و ترکیب هنر موسیقی و آواز با شعر است.
وی اظهار داشت: این نوع تلفیق سبب شده است تا اثر مستقیم آن کمتر جلوه داشته باشد.
ارایه مستقیم شعر آئینی اثرگذارتر است
عضو شورای شعر و موسیقی صدا و سیما بیان داشت: اگر شعر آئینی نیز به صورت مستقیم و بدون در نظر گرفتن دیگر تکنیکهای هنری به گوش مخاطب رسانده شود در زمینه مفاهیم و اندیشه دستاورد بهتری خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در این صورت مخاطب با شعر بدون واسطه روبرو می شود و کلمات را آن چه هست درک می کند و شاید مخاطب به گونه ای دیگر ارتباط با شعر را به دور از احساس تک بعدی تجربه کنند و بدل به احساس همراه با اندیشه باشد.
ارژن اظهار داشت: حضور شاعران جوان باعث شده است تا در تصویرسازی و تکنیک گامی روبه جلو داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در برخی موارد مشاهده می شود اندیشه شعر آئینی در برابر احساس بسیار نمایان تر است و اندیشه جدا از تکنیک و حس همیشه نیاز به واکاوی و پیشرفت دارد.
داور این دوره از کنگره ادبیات غدیر در این مراسم شعری از سرودههای خود درباره غدیر را قرائت کرد.
قم - خبرگزاری مهر: داور یازدهمین کنگره ملی ادبیات غدیر گفت: شعر آئینی در فرم و محتوا پیشرفت داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ارژن شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی ادبیات غدیر که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی گفت: شعر آئینی بیشتر توسط مداحان و یا خوانندگان به گوش مردم رسیده است و این نوع عرضه به نوعی تلفیق و ترکیب هنر موسیقی و آواز با شعر است.
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