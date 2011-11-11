اعترافات نخست وزیر قطر / ما هم از بهار عربی مصون نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الفجر، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی اظهار داشت : کشورهای(عربی) حاشیه خلیج فارس در برابر بهار عربی مصون نیستند.

وی همچنین خبر انتقال دفتر سیاسی جنبش حماس از دمشق به قطر را تکذیب کرد و هر گونه اخباری در این رابطه را بی پایه و اساس خواند.

نخست وزیر قطر در بخش دیگر سخنان خود درباره پایگاه نظامی آمریکا در قطر موسوم به "العیدید" مدعی شد: این پایگاه تاثیری بر سیاست خارجی قطر نخواهد داشت.

بن جاسم که همزمان مسئولیت وزارت امور خارجه قطر را نیز بر عهده دارد، مصر را بزرگترین کشور عربی توصیف و ابراز اطمینان کرد که این کشور می تواند با قدرت هر چه تمام تر بحران کنونی را پشت سر بگذارد. وی تاکید کرد که قطر به تعهدات خود مبنی بر حمایت از اقتصاد مصر پایبند است.



خاطر نشان می شود اعتراف نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به اینکه رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس از انقلابهای مردمی در امان نیستند( که عملا کشور بحرین با چنین وضعیتی روبرو است) در حالی است که دوحه با بلندگوی تبلیغاتی خود یعنی الجزیره به سیاستهای خصمانه خود علیه یکی از محورهای مقاومت یعنی سوریه ادامه می دهد و در راستای همسویی با سیاستهای خصمانه غربی ها و رژیم صهیونیستی در راستای دامن زدن به مشکلات و ناآرامی ها و جلوگیری از حل بحران سوریه و توقف خشونتها گام بر می دارد و در عین حال سیاست سانسور مبارزات مردم بحرین و تخریب انقلابیون این کشو را در پیش گرفته است.