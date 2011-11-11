اعزام تیم ملی کاراته "کیوکوشین اویاما" به مسابقات جهانی ارمنستان

شاپور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تیم ملی کاراته سبک کیوکوشین اویاما برای شرکت در مسابقات جهانی به ارمنستان سفر کرده است، گفت: این مسابقات در روز یکشنبه هفته پیش رو 22 آبان‌ماه جاری مصادف با 13 نوامبر 2011 برگزار می شود.

سرپرست تیم اعزامی به ارمنستان با بیان اینکه امسال نیز مانند دو دوره قبلی برای کسب مقام در مسابقات جهانی شرکت می کنیم، تعداد افراد تیم اعزامی ایران را 27 نفر اعلام کرد و افزود: در این مسابقات 14 نفر از تیم آقایان و هفت نفر از تیم بانوان کشورمان شرکت خواهند کرد، همچنین یک نفر داور بین المللی در تیم بانوان نیز اعزام شده است.

وی تعداد کشورهای شرکت کننده در مسابقات جهانی کاراته کیوکوشین اویاما در ارمنستان را حدود 12 کشور عنوان کرد و گفت: ایران در 2 دوره قبلی مسابقات که در کشورهای لبنان و گرجستان برگزار شده بود، عناوینی را کسب کرد.

محمدی تصریح کرد: تیم کیوکوشین کاراته اویاما ایران برای سومین بار است که در مسابقات جهانی شرکت می کند. در مسابقات جهانی لبنان در سال 88 تیم ملی ایران عنوان قهرمانی و در مسابقات گرجستان در سال 89 عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

معاون سازمان جهانی کیوکوشین کاراته اویاما از وزارت ورزش و فدراسیون کاراته در همکاری با این تیم جهت شرکت در مسابقات قدردانی کرد.