تیم کوهنوردی کردستان پس از فتح دو قله هیمالیا به سنندج بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه تیم پنچ نفره کوهنوردان کردستانی پس از صعود به قله هفت هزار و 129 متری "بارونتسه" و شش هزار و 550 متری "مرادپیک" در کشور نپال پس از فتح افتخار آمیز این دو قله مرتفع کوه هیمالیا شامگاه پنج شنبه در میان استقبال گرم مردم، مسئولان و ورزشکاران وارد سنندج شد.

این تیم سرپرستی و مسئولیت فنی "واسع سید موسوی" و با حضور "شهرام نعمتی"، "جبار سلیمانی" و "آرش امام جمعه" به عنوان اعضای تیم و "سینا ندایی" با عنوان پزشک تیم توانست این موفقیت کم نظیر را در تاریخ کوهنوردی استان کردستان به دست آورد .

واسع سید موسوی در حاشیه مراسم استقبال و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عدم حضور سرپرست این تیم در تضعیف روحیه افراد تیم موثر بود، بیان کرد: در حالی که تیم های با تعداد بیشتر از کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا در صعود با مشکلاتی روبه رو شدند تیم پنج نفره کردستان بسیار موفقتر و سنجیده تر عمل کرد و این افتخار را نصیب ورزش استان کرد.

وی سوق دادن تیم کوهنوردی به حاشیه های ورزشی را باعث ضربه زدن به این رشته ورزشی دانست و بیان کرد: پتانسیل گروه کوهنوردی استان کردستان در ترویج و آموزش این رشته در بین جوانان بسیار بالا و دارای شرایط خوب است و انتظار می رود که مسئولان حمایت بیشتری در این حوزه داشته باشند.

مسئول فنی تیم کوهنوردی استان کردستان با اشاره به اینکه پیشرفت در کار تیمی تنها از راه از بین بردن حاشیه ها ممکن است، اظهار داشت: باید با دوری از حاشیه های مخرب انرژی های موجود را در جهت سوق دادن مثبت و شکوفا کردن هرچه بیشتر کوهنوردی استان کردستان به کارگیری کنیم.

برنامه صعود به قلل مرتفع کوه هیمالیا به یاد "محمد اوراز"، "سامان نعمتی" و تقویت، روحیه دهی و تشویق جوانانی که دچار اعتیاد شده اند از سوی هئیت کوهنوری استان کردستان و با همکاری شماری از ادارات و سازمان های دولتی برنامه ریزی و عملیاتی شد.

رئیس هیئت کوهنوردی استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بازگشت موفق و بدون مشکل تیم کوهنوردی را به کوهنوردان، خانواده آنها و مردم شریف استان کردستان تبریک گفت و بیان کرد: روی آوری به ورزش از سوی جوانان مهمترین هدف دنبال شده در ورزش های مختلف و به ویژه رشته بسیار خوب و مفرح کوهنوردی است .

موسی مرادیانی اظهار داشت: کمک و حمایت هئیت ورزشی، تربیت بدنی و دنبال کردن کوهنوردی به عنوان ورزشی مناسب، گیرا و فعال برای جذب جوانان و دور کردن آنها از سرگرمی های مخرب و روی آوری به اعتیاد نیازمند حمایت بیشتر از سوی مسئولان و تلاش خود ورزشکاران است .

تیم کوهنوردی استان کردستان بعد از 14 روز کوهپیمایی توانست این دو قله را با موفقیت و بدون مشکل و در شرایطی بسیار سخت فتح کرده و با امید گسترش و تقویت این رشته در بین جوانان و دوری از حاشیه های مختلف فعالیت های خود را در استان دنبال می کند.