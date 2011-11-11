‌انجمن های اسلامی دانشجویان ‌مستقل خواستار خروج ایران ازNPT شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این نامه به شرح زیر است:



جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛



با سلام و تقدیم احترام



نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود که برگرفته از روح بلند آزادگی و حرّیت نهفته در حماسه ی عظیم عاشورا بود بر آرمان های والای خود ایستادگی نموده و خاری در چشم استکبار جهانی و قلدر مآبان غربی بوده است.



خلاصه کنیم که مصداق ایستادگی بر آرمان های انقلاب و پیشرفت و تعالی ایرانیان بدون تکیه بر دیگران، دستیابی به انرژی هسته ای بوده است ، چنان که هم اکنون با دارا بودن هزاران سانتریفیوژ و مراکز متعدد تحقیقات هسته ای از پیشگامان این علم نوین در سطح منطقه و جهان می باشیم.



اما از آنجایی که همان انحصار طلبان جهانی به سردمداری شیطان بزرگ آمریکای جهان خوار و صهیونیست منفور و منحوص همواره در راه پیشرفت و سعادت این ملت سنگ اندازی نموده و کار شکنی کرده اند و با توطئه های خود بزرگ ترین ظلم ها را به ملت ایران روا داشته اند و در ماجرای اخیر نیز با استفاده از تمام پتانسیل خود هجمه های فراوانی از دروغ و صحنه سازی کذب تا تهدید و تحریم را به سوی ملت ایران روا داشته اند، از شما خواهشمندیم که همچون گذشته با تکیه بر پشتوانه مردمی لبیک گوی عدالت خواهی و آرمان خواهی آحاد مردم ایران از جمله ما دانشجویان این مرز و بوم باشید.



لذا خواهشمندیم که با توجه به اینکه کشور در عرصه انرژی هسته ای کاملا مستقل بوده و بر پای خود ایستاده است و از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز نشان داده که دیکته نویس سازمان های جاسوسی انگلیس و آمریکا و لابی های صهیونیست است، خواهشمندیم که طی مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی موجبات خروج هرچه سریع تر کشور از تمام توافقات و معاهدات فی مابین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرزی هسته ای من جمله که در قالب معاهده NPT آمده است را فراهم آورید، چنان که باز هم متذکر می شویم موفقیت و سعادت این کشور در اتحاد و همدلی مردم و تکیه مسئولین بر نیرو و قدرت بی پایان ملت مسلمان و با ایمان ایران اسلامی است.



براین اساس ما دانشجویان حمایت تام و تمام خود را از عملکرد های آرمان خواهانه مسئولین کشور اعلام می داریم.



والسلام علی عبادالله الصالحین



انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور