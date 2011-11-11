بیکاری نیمی از دانش آموختگان دکتری/ گنجاندن یک درس جدید در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش در چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها با بیان اینکه دانشگاه‌های بزرگ باید برای افزایش فعالیتهای تحقیقاتی از اساتید خارجی و دستگاه‌های داخلی به شکل ظرفیت مازاد و با اخذ شهریه استفاده کنند، گفت: برنامه ایجاد ظرفیت مازاد در دانشگاه‌ها تا پایان سال نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

ظرفیت سازی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

نادری منش با اشاره به ایجاد ظرفیت با هزینه تمام شده، گفت: در ایجاد ظرفیت با هزینه تمام شده کمیته ای برای دکتری شکل گرفت و قدمهایی برداشته شد بنابراین دانشگاههای بزرگ باید ظرفیتهای لازم را برای تحصیلات تکمیلی ایجاد کنند.

به گفته معاون وزیر علوم برای مقاطع کاردانی و کارشناسی صندلی خالی وجود دارد و باید دانشجویان این دو مقطع با استادان مناسب تغذیه شوند و تمرکز دانشگاهها روی تحصیلات تکمیلی باشد.

تکالیف وزارت علوم در برنامه پنجم توسعه

معاون وزیرعلوم با اشاره به برنامه پنجم توسعه و تکالیف وزارت علوم در این زمینه، گفت: مهمترین بحثی که در ارتقا آموزش عالی برنامه پنجم توسعه وجود دارد در درجه اول تحول در علوم انسانی با نگاه به بازنگری سرفصلها و محتوا است. آنچه که سیستم و نظام می تواند انجام دهد این است که شرایط و فرهنگ سازی آن را ایجاد کند.

وی با اشاره به تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی، گفت: ما یک لشکر 4 میلیونی از پر انرژی ترین بخش کشور یعنی جوانان دانشجو به همراه 60 هزار هیئت علمی داریم که سهم وزارت علوم در این زمینه 15 هزار استادیار به بالا است و در صورت احتساب مربیان و مجموعه های دیگر وابسته به آموزش عالی این عدد به 40 هزار می رسد.

گنجاندن یک درس جدید در دانشگاهها

وی در بخش دیگر سخنان خود به گنجاندن درس فرهنگ و تمدن در دانشگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: امیدوارم درس فرهنگ و تمدن در دانشگاهها به صورت اجباری گنجانده شود و همه دانشجویان بتوانند این درس را بگذرانند.

ایجاد بیش از200 هزار صندلی در کارشناسی

معاون آموزشی وزیر علوم همچنین با اشاره به دغدغه های موجود در آموزش عالی، گفت: دغدغه های آموزش عالی باید تبدیل به دغدغه های آموزشی و پژوهشی شود. وقتی بیش از 200 هزار صندلی خالی در کارشناسی ایجاد کردیم یعنی دیگر کسی دنبال صندلی نمی گردد اما حالا دعوا سر کیفیت صندلی است زیرا دانشجو حق انتخاب دارد امیدواریم در مقاطع تحصیلات تکمیلی هم این اتفاق رخ دهد.

تربیت هر نیروی انسانی برابر با 500 هزار دلار سرمایه گذاری

نادری ‌منش در ادامه سخنان خود در جمع معاونان آموزشی دانشگاهها، با اشاره به اینکه تربیت هر نیروی انسانی برای کشورهای خارجی برابر با 500 هزار دلار سرمایه ‌گذاری در آن کشورها است، اضافه کرد: جذب دانشجوی خارجی باید در دانشگاهها عملی شود، به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد دانشجویان خارجی به 25 هزار نفر برسد.

نیاز به حضور استادان جوان و عالم داریم

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه ما نیاز به استادان جوان، عالم و معتقد داریم، اضافه کرد: جذب استادان جوان باید به صورت جدی پیگیری شود و در این جذب جدید که 38 هزار نفر ثبت نام کرده اند بیش از 8 هزار نفر دارای مدرک دکتری، 18 هزار نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 12 هزار نفر دارای مدرک دکتری تخصصی و غیره هستند. باتوجه به پیشنهادات و چالشهای پیشین، امسال سیستم جذب هیئت علمی را به روزتر کردیم و سرعت اظهار نظر دانشگاهها سریعتر شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارشها، برخی دانشگاهها عملکرد خوبی در زمینه جذب داشته اند و برخی هنوز عقب هستند بنابراین به دانشگاههایی که تاکنون عقب مانده اند ابتدا تذکر شفاهی بعد تذکر کتبی داده می شود.