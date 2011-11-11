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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

برنامه "بازارهای ایران" پخش می‌شود

برنامه "بازارهای ایران" پخش می‌شود

برنامه "بازارهای ایران" به تهیه‌کنندگی حسین بشرزاد از اول آذر ماه به روی آنتن شبکه خبر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "بازارهای ایران" در26 قسمت 15 دقیقه‌ای به بررسی بازارهای تاریخی می‌پردازد و بازارها را از نظر هنر معماری و ارزش هنری، تاریخچه شکل گیری، قابلیت‌های در نظر گرفته شده در فضاهای آن و نوع چیدمان و قرار گرفتن هر یک از فضاها و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
 
ساختار این برنامه از این رو مستند در نظر گرفته شده است تا با نمایش تصاویر مستندی که با ابزارها و امکانات مختلف مانند استدیکم و انواع لنزها و فیلترها اطلاعات لازم همراه با توضیحات گوینده به مخاطب ارائه شود.
 
برای تشریح بهتر فضاها نیز از پلان‌های گرافیکی و نقشه‌های کامپیوتری و همچنین عکس‌های هوایی بهره گرفته می‌شود. گفتگو  با بازاریان و مردم محلی که برای خرید به بازار مراجعه کرده‌اند بخشی از هر برنامه را به خود اختصاص می‌دهد و توضیحات کارشناس در خصوص اهمیت، جایگاه و نوع معماری و فضا سازی بازار هر شهر نیز آیتم دیگر برنامه است.
کد مطلب 1457219

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