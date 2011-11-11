به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "بازارهای ایران" در26 قسمت 15 دقیقه‌ای به بررسی بازارهای تاریخی می‌پردازد و بازارها را از نظر هنر معماری و ارزش هنری، تاریخچه شکل گیری، قابلیت‌های در نظر گرفته شده در فضاهای آن و نوع چیدمان و قرار گرفتن هر یک از فضاها و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

ساختار این برنامه از این رو مستند در نظر گرفته شده است تا با نمایش تصاویر مستندی که با ابزارها و امکانات مختلف مانند استدیکم و انواع لنزها و فیلترها اطلاعات لازم همراه با توضیحات گوینده به مخاطب ارائه شود.

برای تشریح بهتر فضاها نیز از پلان‌های گرافیکی و نقشه‌های کامپیوتری و همچنین عکس‌های هوایی بهره گرفته می‌شود. گفتگو با بازاریان و مردم محلی که برای خرید به بازار مراجعه کرده‌اند بخشی از هر برنامه را به خود اختصاص می‌دهد و توضیحات کارشناس در خصوص اهمیت، جایگاه و نوع معماری و فضا سازی بازار هر شهر نیز آیتم دیگر برنامه است.