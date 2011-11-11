فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات مالی تیم ملوان بندرانزلی و همچنین اخبار مربوط به حاضر نشدن بازیکنان این تیم در تمرینات گفت: درحال حاضر بازیکنان در تمرینات تیم حاضر شده‌اند و ما یک اردوی چهار روزه را در انزلی برگزار کردیم که جمعه آخرین روز آن است.

وی افزود: این اردو را در شرایط سخت آب و هوایی ناشی از بارش شدید باران برگزار کردیم و قرار بود این اردو را در بندرعباس برگزار کنیم اما به دلیلی مشکلاتی که داشتیم نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان اظهار داشت: روز چهارشنبه به اتفاق صالح نیا جلسه‌ای را با بهمنی، رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان که رئیس منطقه آزاد نیز هست برگزار کردیم و ایشان قول دادند که خیلی فوری رایزنی‌هایی را در خصوص حل مشکلات مالی بازیکنان انجام دهند.

وی همچنین تاکید کرد: هنوز بازیکنان 30 درصد از قراردادهای فصل پیش خود طلب کار هستند و در این فصل نیز فقط 15 درصد از قراردادهای‌شان را دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه به نیم فصل و پرداخت‌های مربوط به آن نیز نزدیک شده‌ایم.

پورغلامی در خاتمه تصریح کرد: قرار است روز شنبه بهمنی، رئیس هیئت مدیره باشگاه خودش وارد عمل شده و با بازیکنان با تجربه تیم به نمایندگی از سایر بازیکنان جلسه‌ای داشته باشد تا هرچه سریع‌تر در خصوص حل مشکلات مالی بازیکنان تصمیماتی گرفته شود.