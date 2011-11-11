فرهنگ برگزاری جشنواره تئاتر کودک در همدان نهادینه شده است

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان های دیگر کشور برای اجرای عمومی و تمرین نمایش، سنگ اندازی و فرصت حضور و دیده شدن عوامل نمایشی از آنها گرفته می شود.
سلیمانی در خصوص اجرای نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، عنوان کرد: خواستگاه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر مدرسه ای است که به عنوان بخش تاثیرگذار جشنواره محسوب شود.
وی با بیان اینکه کودکان مانند لوح خالی هستند که میتوان بر روی آن هر مطلبی را حک کرد، گفت: باید با تهیه نمایش کودک صداقت را به این افراد آموزش داد.
سلیمانی در خصوص وضعیت تئاتر کودک در کشور ایران نیز گفت: در تئاتر کودک بیشتر با ادبیات و شعر کودکانه حرف میزنیم این در حالی است که تئاتر کودک در کشورهای خارجی همراه با تجسم سازیی و تصویر است.
وی افزود: صداقت در گفتار و کم رنگ شدن پند و اندرز در تئاتر کودکان سبب ایجاد ارتباط بی واسطه بین مخاطب کودک و نمایش می شود.
کارگردان تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه تئاتر کشورهای خارجی در بخش بین الملل از کیفیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: تئاتر کودک و نوجوان ایران با تصویرسازی و ادبیات کودکانه در عرصه بین المللی موفق خواهد بود.
نیروهای حراست جشنواره تئاتر کودک در امور اجرایی دخالت نمی کنند
مسئول کمیته حراست هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز گفت: اعضای این کمیته در امور اجرایی جشنواره دخالتی ندارند.
یزدان آزرمی گفت: اعضای کمیته حراست جشنواره وظیفه ایجاد آرامش و امنیت را به عهده دارند و امور اجرایی سالنهای اجرای نمایش مربوط به مدیر سالنها است.
آزرمی افزود: این کمیته برای تمامی خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران معرفی شده از رسانه ها کارت صادر کرده و این افراد با همراه داشتن کارت در سالن های نمایش و محل اسکان هنرمندان جشنواره تردد می کنند.
وی عنوان کرد: کمیته حراست جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان نسبت به افرادی که برای آنها کارت صادر شده احترام قائل است و درخواست تهیه بلیط برای این افراد به کمیته حراست جشنواره ارتباطی ندارد و مربوط به سایر بخش های اجرایی جشنواره است.
هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.
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