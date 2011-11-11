فرهنگ برگزاری جشنواره تئاتر کودک در همدان نهادینه شده است

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان های دیگر کشور برای اجرای عمومی و تمرین نمایش، سنگ اندازی و فرصت حضور و دیده شدن عوامل نمایشی از آنها گرفته می شود.

سلیمانی در خصوص اجرای نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، عنوان کرد: خواستگاه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر مدرسه ای است که به عنوان بخش تاثیرگذار جشنواره محسوب شود .

وی با بیان اینکه کودکان مانند لوح خالی هستند که میتوان بر روی آن هر مطلبی را حک کرد، گفت: باید با تهیه نمایش کودک صداقت را به این افراد آموزش داد .

سلیمانی در خصوص وضعیت تئاتر کودک در کشور ایران نیز گفت: در تئاتر کودک بیشتر با ادبیات و شعر کودکانه حرف میزنیم این در حالی است که تئاتر کودک در کشورهای خارجی همراه با تجسم سازیی و تصویر است .

وی افزود: صداقت در گفتار و کم رنگ شدن پند و اندرز در تئاتر کودکان سبب ایجاد ارتباط بی واسطه بین مخاطب کودک و نمایش می شود.

کارگردان تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه تئاتر کشورهای خارجی در بخش بین الملل از کیفیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: تئاتر کودک و نوجوان ایران با تصویرسازی و ادبیات کودکانه در عرصه بین المللی موفق خواهد بود.

نیروهای حراست جشنواره تئاتر کودک در امور اجرایی دخالت نمی کنند

مسئول کمیته حراست هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز گفت: اعضای این کمیته در امور اجرایی جشنواره دخالتی ندارند.

یزدان آزرمی گفت: اعضای کمیته حراست جشنواره وظیفه ایجاد آرامش و امنیت را به عهده دارند و امور اجرایی سالنهای اجرای نمایش مربوط به مدیر سالنها است .

آزرمی افزود: این کمیته برای تمامی خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران معرفی شده از رسانه ها کارت صادر کرده و این افراد با همراه داشتن کارت در سالن های نمایش و محل اسکان هنرمندان جشنواره تردد می کنند .

وی عنوان کرد: کمیته حراست جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان نسبت به افرادی که برای آنها کارت صادر شده احترام قائل است و درخواست تهیه بلیط برای این افراد به کمیته حراست جشنواره ارتباطی ندارد و مربوط به سایر بخش های اجرایی جشنواره است.