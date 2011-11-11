پیروزی خفیف شهرداری بندرعباس مقابل تیم بحران زده پیام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در هفته ششم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر تیم فوتبال پیام مخابرات شیراز را شکست داد.

در نیمه نخست این دیدار که با حضور 2 هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد دو تیم بازی سردی را به نمایش گذاشتند اما این شهرداری بود که توانست تک موقعیتهایی را روی دروازه پیام ایجاد کند.

سرانجام در دقایق تلف شده نیمه نخست علی مطوری بازیکن شماره هشت شهرداری با عبور از چند بازیکن توانست با یک ضربه زیبا از درون محوطه جریمه تک گل پیروزی بخش شهرداری در این دیدار را به ثمر برساند.

در نیمه دوم این مسابقه که انتظار می رفت شهرداری بازی بهتری را مقابل تیم بحران زاده پیام انجام دهد دو تیم همان بازی تدافعی نیمه نخست را ادامه دادند و در نهایت این دیدار با همان تک گل نیمه نخست به سود شهرداری پایان یافت.

شهرداری با این پیروزی و با 10 امتیاز در رتبه پنجم جدول گروه "الف" لیگ یک قرار گرفت و پیام نیز با سه امتیاز در رتبه سیزدهم جدول باقی ماند.