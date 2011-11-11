دانلود فیلم "پیتزا مخلوط" یک دروغ اینترنتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حبیبی خلیفهلو گفت: به تازگی و در نخستین روز از اکران فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" برخی سایتهای اینترنتی در فضای مجازی عبارت دانلود فیلم سینمایی کمدی "پیتزا مخلوط" را قرار داده اند که در جستجوی خبر، تنها عکسهای فیلم قابل مشاهده است.
وی این حرکت را تلاش ناکام قاچاقچیان فرهنگی و یک دروغ اینترنتی دانست وافزود: "پیتزا مخلوط" که از امروز روی پرده رفته، یک کمدی سرگرم کننده و کاملاً مفرح است و امیدواریم با استقبال خوب مردم از آن در این فصل سرد، شاهد گرمای گیشه این فیلم باشیم و چنین تلاشهای غیر فرهنگی و سودجویانه ای نیز ناکام بماند تا به اقتصاد سینما نیز لطمه ای وارد نشود.
فیلم سینمایی کمدی "پیتزا مخلوط" به کارگردانی حسین قاسمیجامی و نویسندگی برزو نیک نژاد ساخته شده و مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، علی صادقی، الیزابت امینی، مهران غفوریان ،یوسف صیادی، محسن قاضیمرادی، مینا جعفرزاده، فرهاد بشارتی، الناز حبیبی، عباس میرزایی، محمد حبیبی، سولماز حصاری و آتیلا پسیانی نقشهای اصلی آن را بر عهده دارند. عکاس فیلم نیز محمد فوقانی است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو جوان شهرستانی که از هفت سال پیش برای کسب درآمد به تهران آمدهاند، در یک پیتزا فروشی مشغول کار هستند تا اینکه ماجراهایی آن دو را در موقعیتهای عجیب و جالبی قرار میدهد.
نظر شما