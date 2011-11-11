به گزارش خبرنگار مهردر بابل، سید علی اکبر طاهایی صبح جمعه در دیدار با خانوده جانباز شهید بابانتاج گفت: خانواده‌ های شهدا با پیمان ازلی خود با خدای خویش، آبرو و سربلندی ایران اسلامی را به سرانجام رساندند.

طاهایی افزود: ارزش فداکاری جانبازان هم ارزش بسیار والایی است وآنها پیش خدا خیلی ارزش دارند وخانواده های معظم شهیدان و جانبازان ارزنده ترین یادگاریهای دوران حماسه دفاع مقدس هستند.

وی بیان داشت: خانواده‌های شهدا مایه سربلندی ایران اسلامی هستند.

استاندار مازندران تصریح کرد: شهادت هنر بدیع انسانهای وارسته و از جان رسته‌ای بوده که در پاسداری از کیان، ناموس و شرف میهن اسلامی جان در طبق اخلاص نهاده و والاتر از آن هنر پدران و مادران بزرگوار و عزیزی بوده که با تقدیم فرزندان برومند و رشید و مومن خویش، برای ایران، قرآن و ایران افتخاری ماندگار آفریدند.

وی افزود: آنان که به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، تمام هستی و وجود خویش را در دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی و آب و خاک وطن عزیز خود، پیشکش کردند و برای سربلندی و اعتلای باشکوه ایران اسلامی از هیچ فداکاری و مجاهدتی دریغ نکردند.

جانباز 50 درصد عباس بابانتاج ، 48 ساله متاهل و دارای دو فرزند دختر که در سال 64 در منطقه عملیاتی صاحب الزمان (عج) فاو از ناحیه پا مجروح و پای راست خود را از دست داده است.

شهید بابانتاج بر اثر شیمیایی و درد شدید از ناحیه دو کلیه ،روز گذشته در بیمارستان آیت الله روحانی بابل به درجه رفیع شهادت نائل آمد و با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان بابل و امیرکلا تشییع و در گلزارشهدا دیوکلا امیرکلا به خاک سپرده شد.