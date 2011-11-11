کشف کوچکترین فسیل جهان درون یک قطعه کهربا

به گزارش خبرگزاری مهر، این موجود 50 میلیون ساله که درون فسیل یک عنکبوت پیدا شده طولی برابر 170 میلیونیوم متر دارد. این یافته با استفاده از پرتونگاری رایانه ای CT که از تصاویر مسطح تصاویر سه بعدی خلق می کند به دست آمده است.

محققان فسیل کشف شده را یکی از نادرترین فسیلهای جهان می دانند که جزئی ترین ساختارهای آن به خوبی در میان کهربا حفظ شده اند. ابعاد این جاندار به آن معنی است که امکان مشاهده آن بدون میکروسکوپ وجود ندارد و محققان نیز اقرار کرده اند بدون کمک گرفتن از سیستم CT اسکن موفق به مشاهده آن نمی شدند.

به گفته محققان این گونه یافت شده که به شدت نایاب به شمار می رود، قدیمی ترین نمونه ای است که تا کنون از خانواده Histiostomatidae کشف شده است. جزئیات بدن این جاندار با کمک میکروسکوپهای نوری هرگز آشکار نمی شد و محققان با استفاده از فناوری CT اسکن دریافتند بسیاری از جانداران میکروسکوپی از گذشته های دور برای نقل و انتقال خود از ارگانیزمهای بزرگتر استفاده می کرده اند، رفتاری که امروز در میان چند گونه زیستی همچنان رواج دارد.

بر اساس گزارش بی بی سی، مطالعه بر روی فسیلهایی مانند فسیل حشره ای که به تازگی یافته شده می تواند نشانه های مهمی از روند تکاملی رفتار جانداران در دورانهای مختلف زمین شناسی را آشکار کند.