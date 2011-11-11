بازی بسیار خطرناک آمانو علیه ایران / تل آویو عقب نشینی کرد

پس از آنکه آژانس تحت فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای غربی در گزارش ناعادلانه خود مدعی انتقال مواد هسته ای به تاسیسات فردو در زیر زمین شد، "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفنگو با شبکه تلویزیونی رویترز اظهار داشت: "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بازی بسیار خطرناکی را آغاز کرده است.

پس از ابراز نگرانی آژانس درباره احتمال وجود بعد نظامی در برنامه هسته ای ایران، "دیوید آلبرایت" کارشناس هسته ای آمریکا و بازرس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گفتگو با رویترز در ادامه رویکرد خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: ایران تلاشهای بسیاری را با هدف ساخت سلاح هسته ای انجام داده است.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن اظهار داشت : درصورتی که ایران به پرسشهای مطرح شده در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ ندهد با فشارهای بیشتر آمریکا علیه خود روبرو می شود.

یک مقام ارشد دیگر آمریکایی نیز در گفتگو با رویترز اظهار داشت : در حال حاضر بعید به نظر می رسد که آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کند، اما بانکها و شرکتهایی را که در فعالیتهای هسته ای نقش دارند، مورد هدف قرار داده است.

"میشله بکمن" نامزد حزب جمهوریخواه و رقیب "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در گفتگو با شبکه خبری "ای بی سی" ضمن زیر سئوال بردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و تکرار ادعاهای نخ نما شده، بار دیگر با حمایت از آمریکا و صهیونیستها، ارادت خود را به مقامات رژیم اشغالگر قدس نشان داد و گفت: در صورت پیروزی در انتخابات در کنار همپیمان آمریکا یعنی اسرائیل می ایستم و هرگونه گزینه نظامی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای در نظر می گیرم.

همچنین "ریک پری" دیگر نامزد جمهوریخواه با هدف افزایش فشارها علیه رئیس جمهوری آمریکا در خصوص حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران در یک سال آتی گفت: اوباما حمله پیشگیرانه علیه ایران را با هدف توقف برنامه هسته ای ایران رد نمی کند و رئیس جمهوری آمریکا باید هر اقدامی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

این در حالی است که "ران پل" از اعضای کنگره آمریکا از ایالت تگزاس و دیگر نامزد جمهوریخواه بار دیگر ضمن مخالفت با تحریم های اقتصادی یا گزینه نظامی علیه ایران اعلام کرد بهترین روش ممکن برای حل پرونده هسته ای این کشور پیشنهاد دوستی و رفاقت و انجام گفتگوهای مستمر است.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز که پیشتر همپیمانان خود را به ماجراجویی علیه ایران ترغیب کرده و هشدار داده بود یا ایران را مورد فشارهای شدید و کوبنده قرار دهید یا به آن حمله می کنیم، روز گذشته در عقب نشینی از مواضع خود اعلام کرد: اسرائیل مصمم به انتخاب گزینه نظامی علیه ایران نیست.

اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی است که پیشتر بسیاری از مقامات این رژیم درباره هرگونه ماجراجویی علیه ایران هشدار داده بودند، در همین رابطه "آفرایم هالیوی" رئیس سابق موساد در سال 2008 در گفتگو با مجله تایم اذعان کرده بود: اقدام نظامی علیه ایران نتایج فاجعه باری را برای اسرائیل به همراه دارد که از مهمترین این پیامدها می توان به مخدوش شدن چهره تل آویو در جهان عرب اشاره کرد.

"شلومو گازیت" رئیس اسبق شورای اطلاعات رژیم صهیونیستی نیز پیشتر در گفتگو با معاریو ضمن هشدار درباره نتایج مصیبت بار هرگونه ماجراجویی علیه ایران تاکید کرده بود: حمله به تاسیسات هسته ایران نتایج عکسی را دارد که اولین پیامد آن فروپاشی اسرائیل است.