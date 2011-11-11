به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس با حضور مقامات لشکری و کشوری و همچنین نویسندگان و نیز غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 30 آبان در باغ موره دفاع مقدس برگزیدگان خود را خواهد شناخت.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره، از ساعت 18:30 در باغ موزه دفاع مقدس واقع در بزرگراه حقانی، جنب مترو میرداماد برگزار خواهد شد.

در جشنواره امسال، تعداد 419 عنوان کتاب منتشر شده در سال 1389 برای تعیین برگزیدگان این دوره از جشنواره بررسی و داوری شده که بیشترین تعداد با 138 عنوان مربوط به «خاطره» است و کمترین تعداد را «وصیت‌نامه‌‌» با شش عنوان به خود اختصاص داده است.

آثار رسیده به دبیرخانه پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس در 15 گروه داوری شده که می‌توان به گروه‌های داستان کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان، داستان، شعر،خاطره، پژوهش نظامی، پژوهش ادبی، گرافیک و عکس، زندگینامه داستانی، جنگ و زندگینامه، نمایشنامه و فیلمنامه، پژوهش ادبی، زندگینامه داستانی و ... اشاره کرد.