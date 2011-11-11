احتمالا حالا حالاها خدمت دکتر جاسبی هستیم/ جوانان ما "شام" می خواهند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر چهار شنبه 18 آبان ماه برای انجام سفری دو روزه وارد استان سمنان شد تا این سفر تا عصر پنج شنبه ادامه داشت و با حاشیه های جالبی همراه بود که بخشی از آنها را با هم می خوانیم.



اولین برنامه رئیس مجلس حضور در گلزار شهدای مهدیشهر و سپس سخنرانی در سومین یادواره شهدای شهرستان مهدیشهر بود اما لاریجانی به توصیه کواکبیان ابتدا به دیدن باغ گردویی در بخش شهمیرزاد سمنان رفت که به گفته کواکبیان بزرگترین باغ گردو در جهان است و 750 هکتار مساحت دارد.



در طول مسیر سمنانی ها با پارچه نوشته هایی مانند " خوشمه صفا" و ذبح چند راس گوسفند ورود رئیس مجلس را تبریک گفته بودند.



در طول این سفر دو روزه مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و مهدیشهر و عباس رهی استاندار سمنان یار دائمی رئیس مجلس در اغلب برنامه های تعیین شده بودند.



اولین برنامه سخنرانی لاریجانی حضور در یادواره شهدای مهدیشهر بود که پیش از سخنرانی لاریجانی حجت الاسلام بارانی امام جمعه مهدیشهر طی سخنانی درخواست کرد شهر مهدیشهر نماینده مستقل در مجلس داشته باشد که این امر با خنده مصطفی کواکبیان و تکبیر مردم حاضر همراه شد که امام جمعه مهدیشهر گفت امیدوارم این تکبیر در صحن علنی مجلس هم شنیده شود.



رئیس مجلس در این سخنرانی اشاره ای به فضا سازی ها اخیر غربی علیه فرمانده سپاه قدس کرد و گفت: اگر اتحادیه اروپا خیال می کند حاج قاسم سلیمانی پولی در خارج دارد می تواند ضبط کند و از همین حالا می گوییم حلالشان هم باشد.



همچنین محل سخنرانی لاریجانی با ادوات جنگی همانند سیم خاردار و دوشکا و سربندهای رزمندگان تزیین شده بود.



نخستین برنامه رسمی رئیس مجلس در روز دوم سفر سخنرانی در جمع نخبگان و مدیران استان سمنان بود که هنگامی که کواکبیان به سخنرانی فراخوانده شد گفت: آقای دکتر لاریجانی می خواهم شعری به زبان محلی سمنان برای شما بخوانم ولی در راه برایتان ترجمه می کنم.



کواکبیان همچنین در ابتدای سخنان خود بعد از تعریف از رئیس مجلس ، امام جمعه و استاندار گفت : همگان می دانند به قیافه من نمی آید که از کسی تعریف کنم.



وی همچنین به مقایسه مساحت استان سمنان و کشور انگلستان پرداخت و گفت: مساحت انگلستان و استان سمنان برابر است .



این نماینده سمنان با ذکر خاطره در جمع مدیران و نخبگان سمنانی گفت: یکی از علمای مشهور به من گفت جوانان ما "شام" می خواهند. "ش" به معنای شغل،" ا" به معنای ازدواج و "م" به معنای مسکن که این با خنده حضار مواجه شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی که بعد از کواکبیان به جایگاه رفت در واکنشی به حرفهای وی گفت: اقای کواکبیان ابتدا گفت مختصر صحبت می کنم در حالیکه 15 دقیقه طول کشید. ایشان در مجلس هم همین اخلاق را دارند.



بعد از این سخنرانی لاریجانی در حاشیه در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر که پرسید پیش بینی شما از ترکیب مجلس نهم چیست با خنده گفت: من رجال الغیب نیستم.



لاریجانی بعد از این مراسم به مسجد جامع شهر گرمسار رفت و طی سخنانی گفت مهمترین مشکل گرمسار این است که نزدیک تهران قرار گرفته است .



آخرین برنامه رئیس مجلس حضور در دانشگاه آزاد گرمسار بود و به همین دلیل وی در همین دانشگاه نماز را اقامه کرد.



کریم زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد به نمایندگی از عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه برای استقبال از رئیس مجلس به گرمسار آمده بود.



زارع در طی سخنرانی اش دانشگاه آزاد را به پنج دهه تقسیم کرد و گفت: دهه های تثبیت، توسعه، کیفیت، رقابت های جهانی و تبدیل به بزرگترین دانشگاه جهان از عناوین این دهه ها بوده است و به همین دلیل هنگامی که لاریجانی به محل سخنرانی رفت گفت: البته دو سال پیش که در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد خدمت ایشان بودیم وی برای دانشگاه آزاد 4 دهه را قائل شده بود اما در گزارش امروز آقای زارع 5 دهه عنوان شد لذا احتمالا حالا حالاها خدمت آقای جاسبی هستیم!



هنگام سخنرانی رئیس مجلس مشکل میکروفون باز هم دامنگیر لاریجانی شد و وی بعد از وصل میکروفون گفت: این چه دانشگاه آزادی است که میکروفونش خراب است و روشن نمی شود.



همچنین عبدالرضا ترابی نماینده مردم گرمسار هم در این مراسم به سخنرانی پرداخت و در خصوص اقداماتش برای توسعه فضاهای آموزشی در این شهر گفت که بلافاصله پرده ای که در پشت سر ترابی قرار داشت و تصویر حضار را نشان می داد بر چهره کواکبیان و صورت خندان او زوم کرد که همه حضار خندیدند. ترابی بلافاصله گفت که کواکبیان همواره حضور پرخیر و برکتی دارد و یک روز در مجلس نباشد سوت و کور است.



کواکبیان هم بلافاصله با صدای بلند از جا بلند شد و گفت: به خدا من کاری نکردم.



همچنین ترابی در بخشی از سخنان خود که طولانی هم شده بود گفت: الان برگه ای توسط مجریان مراسم به من داده شده و در این برگه نوشته که ما می‌رویم شما چراغ‌ها را خاموش کنید و بیایید.



نماینده گرمسار در بخشی از سخنانش در حال تعریف از رئیس مجلس بود که یکباره گفت: یکی از ویژگی های لاریجانی این است که داماد علامه طباطبائی است که یکباره به وی گفتند اشتباه است و رئیس مجلس داماد شهید مطهری است که وی سخنان خود را اصلاح کرد.



به این ترتیب سفر دو روزه رئیس مجلس به استان سمنان که دومین سفر در سال جاری بود پایان یافت و لاریجانی این استان را به مقصد حوزه انتخابیه خود قم ترک کرد.