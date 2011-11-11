کاهش 50 درصدی کانون شیوع بیماری تب برفکی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رفیعی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در اداره آموزش و پرورش شهر جعفریه برگزار شد، اظهار داشت: 50 درصد کانون شیوع بیماری تب برفکی استان قم کاهش پیدا کرده است و نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است.
وی گفت: خودداری دامداران از ورود دام بدون واکسن و بدون مجوز و همچنین ضدعفونی محل نگهداری دام و واکسیناسیون دام به صورت مرتب و هر چهار ماه یکبار از جمله سه راهکار مهم برای جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی است.
مدیر کل دامپزشکی قم ادامه داد: برای جلوگیری از تب برفکی در بخش جعفرآباد سم پاشی و ضدعفونی دمداریها به صورت رایگان صورت گرفته است که کاهش کانون شیوع بیماری بسیار موثر بوده است.
وی افزود: در سفر سال گذشته استاندار قم به بخش جعفرآباد دو پروژه راه اندازی قرنطینه و مبارزه با انگلهای خارجی در بخش جعفرآباد به تصویب رسید.
رفیعی ابراز داشت: پروژه راه اندازی قرنطینه با اعتبار 60 میلیون تومان و طرح مبارزه با انگلهای خارجی نیز با اعتبار 100 میلیون تومان اجرایی شد.
مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به اینکه بخش جعفریه قطب دامپروری استان قم محسوب میشود، اضافه کرد: مهم ترین بیماری که این بخش را تهدید میکند بیماری تب برفکی است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان قم از کاهش 50 درصدی کانون شیوع بیماری تب برفکی در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رفیعی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در اداره آموزش و پرورش شهر جعفریه برگزار شد، اظهار داشت: 50 درصد کانون شیوع بیماری تب برفکی استان قم کاهش پیدا کرده است و نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است.
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