جمعی از آمارگیران قمی به میزان پایین دستمزد خود اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 300 نفر از ماموران آمارگیر شرکت کننده در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 صبح قبل از ظهر پنج شنبه بعد از آگاه شدن از مبلغ اعلام شده در قراردادشان در ازای فعالیت در اجرای این طرح، در مقابل ساختمان استانداری قم تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.



بر اساس این گزارش، بعد از ساعاتی افراد معترض متفرق شدند.



در این رابطه یکی از ماموران سرشماری که خواست نام وی محفوظ بماند، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در ازای 22 روز کار سرشماری، 13 روز شرکت در کلاس‌های آموزشی و توجیهی و برای هزینه غذا و ایاب و ذهاب قرار بود به ما 800 هزار تومان پرداخت شود اما در حال حاضر مبالغ قراردادها بسیار کمتر از این مبلغ است.



وی اضافه کرد: تعدادی از ما دانشجو و یا کارمند هستیم و از کار و زندگی خود زده‌ایم و در این مدت حتی در شرایط بد جوی و با چتر زیر برف نیز کار خود را انجام داده‌ایم، حتی با عدم همکاری و بی حرمتی از سوی برخی از افراد نیز مواجه شده‌ایم.

به گفته وی مبلغ درج شده در قرارداد در مقابل تلاش و زحمت ماموران آمارگیر بسیار ناچیز است.



یکی دیگر از ماموران آمارگیر شرکت کننده در این طرح در گفتگو با مهر بیان داشت: بنده در دور قبل اجرای طرح که در سال 1385 انجام شد، آمارگیر نمونه بودم و در آن زمان ما 400 هزار تومان دریافت کردیم اما چطور شده که در حال حاضر با گذشت حدود 5 سال از تاریخ آمارگیری قبلی، میزان حقوق به میزان بسیار کمی افزایش داشته است.



وی اضافه کرد: کار آمارگیری و سرشماری کاری بسیار حساس و دقیق و البته مشکل است و لازم است تا در مقابل آن دستمزد خوبی هم پرداخت شود.



توقع این افراد نابجاست



در همین رابطه قائم مقام ستاد سرشماری عموی نفوس و مسکن استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توقع این افراد نابجاست و به این اشخاص روز اول که برای تحویل مدارک خود به ستاد آمدند گفته شد که مبلغ حقوق در ازای فعالیت در اجرای این طرح بین 350 تا 500 هزار تومان است و حتی برخی از آنها با مبلغی کمتر از این هم راضی به شرکت در این طرح بودند.



جواد شاکر آرانی در پاسخ به این سئوال که چرا از ابتدا قرارداد بین ستاد و مأموران آمارگیر امضا نشد تا این مشکلات پیش نیاید، اظهار داشت: مبنای پرداخت در قراردادها مصوبه هیئت وزیران است و تا سلسله مراتب تصویب این مصوبه ها انجام شود در کار تحویل و امضای قراردادها تأخیر به وجود آمد.



با مرکز ملی آمار مکاتبه شده است



وی در ادامه یادآور شد: البته ما سختی کار و شرایط بد جوی در روزهای اخیر را قبول داریم و به همین دلیل نامه ای از سوی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قم به مرکز ملی آمار در تهران ارسال کردیم تا شاید مبلغ این قراردادها بین 25 تا 30 درصد افزایش یابد.



شاکرآرانی اضافه کرد: البته هیچ قولی نمی‌توان داد و این موضوع باید به تائید تهران برسد و ما منتظر جواب هستیم.



لازم به ذکر است، مجموع کادری که در طرح سرشماری نفوس و مسکن استان قم مشارکت دارند یک هزار و 400 نفر هستند که 850 نفر مأمور با سازماندهی انجام شده در قالب شش منطقه، کار سرشماری را انجام می دهند.