راههای نفوذ شهرداری را بسته بودیم/ بالاترین قرارداد در پیام 30 میلیون است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اکبری پنجشنبه شب پس از شکست یک بر صفر پیام شیراز مقابل شهرداری بندرعباس در هفته ششم لیگ یک، بیان داشت: پس از شکست هفت بر یک تیم ما در دیدار هفته گذشته مقابل پیکان شوک بسیار بدی به بازیکنان تیم پیام وارد شد که ما مجبور شدیم طی هفته گذشته بیشتر به خارج کردن بازیکنان از این شوک بپردازیم.

وی با بیان اینکه ما تمامی راههای نفوذ تیم شهرداری را بسته بودیم، عنوان کرد: شهرداری تیم بسیار خوبی است که بازی زمینی و تک ضرب را به خوبی انجام می دهد اما در بازی امروز بسیار ضعیف تر از بازی های گذشته کار کرد چون ما تمامی راههای نفوذ این تیم را بسته بودیم.

سرمربی تیم فوتبال پیام مخابرات شیراز ادامه داد: تیم ما از بهترین بازیکنان بومی استان فارس تشکیل شده و تنها از یک بازیکن خارجی استفاده می کنیم که او نیز بازیکنی آماتور است.

اکبری با اشاره به توان مالی بسیار پایین باشگاه پیام مخابرات شیراز، اظهار داشت: باشگاه ما توان خرید بازیکن را ندارد و بالاترین قراردادی که در این فصل در تیم ما بسته شده 30 میلیون تومان است و دستمزد مابقی بازیکنان در حد پنج یا 10 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: در این مقطع تیم ما نیاز شدیدی به یک هافبک تهاجمی و یک مهاجم تمام کننده دارد و اگر این بازیکنان به ترکیب ما اضافه شوند می توانیم یک رتبه خوب را در این فصل به دست بیاوریم.