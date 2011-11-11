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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

رسولی نژاد تاکید کرد:

انتخابات فدراسیون‌های ورزشی در زمان مقرر برگزار می‌شود

انتخابات فدراسیون‌های ورزشی در زمان مقرر برگزار می‌شود

معاون مجلس و امور استان‌های وزارت ورزش و امور جوانان از برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی در زمان اعلام شده قبلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سیداحمد رسولی‌نژاد با بیان این مطلب افزود: یکی از ایرادهایی که به وزارت ورزش و جوانان گرفته می شود این است که نگاه وزارتخانه بیشتر به فوتبال است درحالیکه به هیچ عنوان اینطور نیست و ما به همه ورزش‌ها به یک صورت توجه می کنیم.

معاون مجلس و امور استان‌های وزارت ورزش و امور جوانان که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد، افزود: براساس تاکید آقای عباسی انتخابات کلیه فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال در زمان مقرر اعلام شده قبلی برگزار خواهد شد.

با این شرایط انتخابات فدراسیون فوتبال در دی‌ماه سال جاری و در پایان دوره فعالیت چهار ساله فدراسیون کفاشیان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1457262

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