آمریکا جرات جسارت به ایران راندارد/ برخورد با عوامل فساد اخیر نباید خط قرمز باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان، "علی لاریجانی" در نشست نخبگان، مدیران و منتخبان استان سمنان با اشاره به دهه ولایت گفت: تبعیت داشتن از ولایت فقیه در گفتار و رفتار خیر و برکت در کشورمان به وجود می آورد.



وی با بیان اینکه مسئله ولایت شانی مهم دارد که جدای از رسالت است، گفت: ولایت به معنی مجرایی است که دم به دم فیض الهی به همه مخلوقات می رساند.



لاریجانی با تاکید بر اینکه مقوله ولایت یکی از استوارترین مطالبی است که در فکر شیعی عنوان شده گفت: باید در دهه ولایت به تامل نشست و از علما و دانشمندان برای شناخت حقایق در آن استفاده کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: در طول 32 سال اخیر همواره تهدیدات غربی ها برای کشورمان وجود داشته است و تهدیداتی که این روزها از سوی رژیم صهیونیستی مطرح می شود چیز عجیبی نیست چرا که مردم ما صداهای سخت تر و کلفت تر را از سوی آنها شنیده اند و این بیشتر شبیه جیغ هایی است که پیرزن هایی که در جایی گیر کرده اند، می زنند.



نباید سر و صداهای غرب بر علیه ایران را جدی گرفت



رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه نباید سر و صداهای غرب بر علیه ایران را جدی گرفت گفت: آنها با این تهدیدها به دنبال ترساندن مردم ایران هستند. معتقدم در شرایط فعلی اروپا و آمریکا دچار مشکلات زیادی هستند آنها جرات هیچ گونه جسارتی به کشور قدرتمندی مانند ایران را ندارند.



عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تحولات اخیر در منطقه یکی از دلایل تهدیدات علیه ایران است، گفت: این تحولات موجب شد تا مهندسی جدید سیاسی و امنیتی در منطقه شکل بگیرد لذا آنها نمی خواهند این نظم جدید را ببینند.



رئیس مجلس با بیان اینکه معتقدم این تحولات موجب شد تا بخش زیادی از قدرت غرب از بین برود، گفت: در دیدارهای اخیر خود در کشور سوئیس یکی از مسئولان اروپایی به من گفت که مهمترین مشکل غرب در منطقه انزوای اسرائیل و نقش مهم ایران در تحولات منطقه است.



لاریجانی با تاکید بر اینکه غرب در تحولات اخیر منطقه دچار اشتباه شد گفت: حمایت بی چون و چرای غربی ها از دیکتاتورهای منطقه موجب تنفر مردم شده است و این تنفر هیچ گاه از ذهن مردم منطقه پاک نخواهد شد.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه ممکن است آمریکا به دلیل پلشتی در عراق به دنبال تنفر ملت ها از ایران باشد افزود: اما سناریوی اخیر آمریکا مبنی بر ترور سفیر عربستان توسط ایران بسیار کودکانه بود.



ملت ایران به دلیل تبعیت از افکار امام خمینی و آیت الله خامنه ای در جهان تاثیرگذار شده است



رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ملت ایران به دلیل تبعیت از افکار امام خمینی و آیت الله خامنه ای در جهان تاثیرگذار شده است، گفت: باید به غربی ها حق داد که به دلیل تاثیرگذاری ایران در جهان جیغ بزنند چرا که مهمترین همپیمانهای آنها مانند مصر و تونس از دست آنها خارج شده است و همین موجب شد تا آنها متوحش شوند.



لاریجانی تصریح کرد: پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف برای غرب سخت است لذا آنها به دنبال مسئله سازی در ایران هستند و حتی گاهی موضوع تغییر رفتار ایران را مطرح می کنند و می گویند ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم بلکه می خواهیم رفتار ایران را تغییر دهیم در حالی که این حرف آنها دروغ است و آنها به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند.



وی تاکید کرد: غربی ها فکر می کردند تحریم، ملت ایران را به زانو در می آورد اما مردم ما مقاومت کردند و سختی کشیدند و صاحب فناوری های مختلف شدند.



پیشرفت های ایران، استراتژی مقام معظم رهبری بود



رئیس مجلس با بیان اینکه ایران در عرصه هسته ای و نانوتکنولوژی به پیشرفت های بسیار خوبی رسیده است گفت: این موفقیت ها متکی به دولت های مختلف در کشورمان نبوده و استراتژی مقام معظم رهبری بود که فرمودند ایران باید در مرزهای دانش حرکت کند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه هنوز جای پیشرفت زیادی در ایران وجود دارد، گفت: صاحبنظران غربی همواره عنوان می کنند که پیشرفت های ملت ایران در چند سال اخیر حالت جهشی داشته و دولتمردان ما باید ایران را مهار کنند.



مسیر ایران تغییر نخواهد کرد



نماینده قم در خانه ملت با بیان اینکه غربی ها متوجه شده اند که ایران زیر بار زور نمی رود، گفت: ملت ایران باید در مقابل اقدامات ماجراجویانه غربیها کاری کند که آنها پشیمان شوند و آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بدانند که مسیر ایران به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.



لاریجانی در ادامه به موضوع تحریم ها بر علیه ایران اشاره کرد و گفت: البته ایرانی ها از نظر پیدا کردن راههای متنوع از زیرکی برخوردار هستند که حتی غربیها هم نمی توانند متوجه شوند. مشکلات کنونی در عرصه اقتصاد برای مسئولان کشور ما عیان است ولی مردم باید بدانند هم اکنون دوره گذار را می گذرانیم و باید شرایط را درک کرد تا ثمره استراتژیک آن را ببینیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه غربی‌ها خودشان هم می دانند تحریم ها بر علیه ایران تاثیر فوری نخواهد داشت و پاسخ ایران گزنده خواهد بود، گفت: نگرانی آنها این است که حرکت های منطقه مرتبا به بلوغ می رسد و شاخک های متنوع در مقابل توطئه آمریکایی‌ها ظهور می کند.



موضوع مصادره اموال حاج قاسم سلیمانی ژست کودکانه است



لاریجانی در ادامه با بیان اینکه اخیرا اتحادیه اروپا موضوع مصادره اموال حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را مطرح کرده است، گفت: این گونه حرفها پوچ و ژست کودکانه است البته ما مشکلی با این گونه ژست های غربی ها نداریم ولی مردم ما باید بدانند که غربی‌ها دچار مشکلات بسیاری هستند.



رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ کردن با هیچ کشوری نیست، گفت: ایران چشم طمع به هیچ کشور و سرزمینی ندارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید بر آرمانهای انقلاب پایداری کنیم و هیچ تزلزلی نداشته باشیم گفت: معتقدم در شرایط فعلی باید به مسائل مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخل کشور توجه کنیم.



لاریجانی با بیان اینکه توجه به شرکت های دانش بنیان امری مهم است چرا که موجب رشد و ابتکارات جوانان می شود، گفت: مجلس به نخبگان توجه خاصی دارد و در بودجه امسال یک میلیارد دلار اختصاص داد اما متاسفانه به دلیل ساختار بودجه ریزی این مبلغ خیلی دیر تخصیص داده شد.



رئیس مجلس همچنین به تاسیس صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی جایگاهی است که نمی خواستیم سرنوشت حساب ذخیره ارزی را پیدا کند چرا که دولتهای مختلف از سپرده های آن استفاده کردند و حرکتی که باید برای رونق اقتصادی ایجاد می کرد، انجام نشد.



حرکت شعاری نمی تواند مشکل تورم را حل کند



وی با تاکید بر اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف تولید در کشور شود، گفت: تورم یکی از مشکلات مهم در کشورمان است که باید با دقت و واقع بینی به آن نگاه کنیم و حرکت شعاری نمی تواند آن را حل کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه راه حل از بین بردن تورم ایجاد رونق اقتصادی است، گفت: اگر رونق اقتصادی به وجود بیاید مشکل اقتصاد و تورم کشورمان حل می شود.



لاریجانی در ادامه تاکید کرد: معتقدم نرخ ارز نباید شناور باشد چرا که این امر موجب می شود صنعتگران نتوانند کارهای خود را محاسبه کنند.



برخورد با عوامل فساد مالی اخیر نباید خط قرمز باشد



وی در ادامه با بیان اینکه فساد مالی اخیر نباید موجب شود تا قبض و سختگیری در سیستم بانکی انجام شود گفت: فساد مالی اخیر کار گروهی است که عناصر قدرت به آنها وصل شده اند و صنعتگران کشورمان در آن نقشی نداشته اند.



رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه باید با فساد قدرتمند برخورد شود، گفت: در جلسه سران قوا به صراحت گفتم که موضوع برخورد با عوامل فساد مالی اخیر نباید خط قرمز باشد و هر کسی در هر مقامی قرار داشت باید برخورد جدی با وی انجام شود.



لاریجانی همچنین به مشکل قاچاق اشاره کرد و گفت: قاچاق نباید اقتصاد ملی ما را دچار مشکل کند و مسئولان باید با تدبیر با قاچاق مبارزه کنند.



وی در پایان سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشورمان گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در بخش هایی به خوبی اجرا نشد اما باید قبول کرد اجرای این طرح مهم برای اصلاح روند اقتصادی کشور است و باید همگی کمک کنیم تا ساختار غلط اقتصادی در کشورمان درست شود.