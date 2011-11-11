تیم هندبال مهتاب قم از سد دانشگاه آزاد یزد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مهتاب قم با تیم هندبال دانشگاه آزاد یزد به میزبانی حریف یزدی و در حضور تماشاگران این تیم برگزار شد که در نهایت مهتاب قم موفق به کسب پیروزی در هفته نخست از مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور شد.



تیم هندبال مهتاب قم در نخستین دیدار خارج از خانه خود در مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور برابر میزبان خود تیم دانشگاه آزاد یزد بازی بسیار خوبی ارائه کرد و با اینکه حریف تا آخرین لحظات پا به پای این تیم پیش آمد اما در نهایت موفق شد میزبان خود را شکست دهد.



در این دیدار هندبالیست های مهتاب قم در راه کسب نخستین پیروزی خود در آغاز تلاش برای صعود به لیگ برتر توانستند تیم دانشگاه آزاد یزد را با حساب 24 بر 23 شکست داده و بدین ترتیب گام نخست لیگ دسته اول را محکم بردارند.



شاگردان ناصر فلسفی در این مسابقه بازی هماهنگی را به نمایش گذاشتند و مزد تمام تلاش هایی را گرفتند که نتیجه ماه ها تمرین سخت و طاقت فرسا بود و در اردوهای آماده سازی و همچنین دیدارهای تدارکاتی پیش از آغاز لیگ به دست آمده بود.



هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در حالی شامگاه پنجشنبه نوزدهم آبان ماه به انجام رسید که نماینده قم در لیگ دسته اول با بهترین نفرات خود به دیدار تیم دانشگاه آزاد یزد رفته بود و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کرد.



گویا تلاش های اداره کل ورزش و جوانان استان قم، هیئت هندبال و مجتمع تفریحی و توریستی مهتاب موجب تشکیل تیمی قوی شده تا نماینده قم با نام مهتاب با قدرت وارد رقابت های امسال لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور شود.



از سوی دیگر با توجه به حضور بازیکنان و مربیان خوب هندبال قم در این تیم، در صورتی که حمایت ها از مهتاب قم به موقع و اصولی انجام شود قطعا می توان انتظار داشت این تیم با آمادگی کامل در لیگ دسته اول امسال به دنبال کسب جواز صعود به مسابقات لیگ بر‌تر هندبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان قدرتمند خودو رفته و نتایج خوبی کسب کند.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون هندبال، تیم هندبال مهتاب قم در هفته نخست از فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور در حالی مقابل دانشگاه آزاد یزد به پیروزی رسید که باید در بازی های بعدی به ترتیب در روزهای بیست و هفتم آبان و چهارم آذر ماه در قم برابر تیم هندبال شهرداری فلاورجان و شورای شهر جهرم صف آرایی کند که این دو مسابقه در سالن شهید حیدریان قم به انجام خواهد رسید.

