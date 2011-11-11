یک تسهیلات جدید برای متقاضیان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انجام بررسی صلاحیت های عمومی و علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاهها توسط هیئت های اجرایی جذب دانشگاههای علوم پزشکی، افراد معرفی شده می توانند فرم ثبت نام خود را مورد بازبینی قرار دهند.

تمامی افرادی که به عنوان کاربر به هیئت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی معرفی شده اند، می توانند با ورود به سایت مرکز امور هئیت علمی وزارت بهداشت، فرم ثبت نام خود را بازبینی کنند.

کاربران می توانند با ورود به سایت و درج رمز عبور اقدام به بازبینی اطلاعات کنند و بر اساس دستورالعمل اعلام شده نقص مدارک را برطرف کنند.