می توانستیم گلهای بیشتری به پیام بزنیم/ دروازه بان ما فقط تماشاگر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آلفردو کاسیمیرو پنجشنبه شب پس پیروزی یک بر صفر شهرداری مقابل پیام مخابرات شیراز در هفته ششم لیگ یک، عنوان کرد: این مسابقه برای تیم ما بسیار خطرناک بود چون تیم حریف هفته گذشته هفت گل خورده بود و بازیکنان تیم ما فکر می کردند آن تیم خیلی ضعیف است و به همین علت پیروزی در این مسابقه بسیار مشکل بود.

وی ادامه داد: با این وجود تیم ما حتی اجازه ایجاد یک موقعیت هم به تیم حریف نداد و در واقع می توان گفت دروازه بان ما در این دیدار فقط یک تماشاگر بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس اظهار داشت: تیم ما می توانست گلهای بیشتری هم به تیم حریف بزند اما با این وجود از پیروزی در این دیدار و کسب سه امتیاز بسیار خوشحالم.

کاسیمیرو تدافعی بازی کردن شهرداری در نیمه دوم را طبیعی دانست و بیان داشت: زمانی که یک تیم با یک گل پیش افتاده طبیعی است که بازیکنان آن حملات زیادی را انجام ندهند و من هم در نیمه دوم از بازیکنان خواستم که بازی را یک بر صفر تمام کنند چون کسب سه امتیاز از هر چیز دیگری برای ما مهمتر بود.

وی در خصوص دیدارهای آینده شهرداری گفت: ما 20 بازی دیگر را پیش رو داریم و قطعا کیفیت بازی شهرداری در دیدارهای آینده افزایش خواهد یافت.