کنسرت موسیقی کردی سعدالله نصیری در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی کردی به خوانندگی" سعدالله نصیری" به مدت سه روز و با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست کردستان در مجتمع فرهنگی و هنری در شهر سنندج برگزار می شود.

سعدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این کنسرت موسیقی سه روزه در سنندج بیان کرد: طی روزهای 27 تا 29 آبان ماه سال جاری کنسرت موسیقی کردی با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کنسرت موسیقی با همکاری مؤسسه خیریه "ئاسوی بی نیازی" کردستان و به همت گروه موسیقی "ژوانا" با ارائه آهنگهای جدید و در دو دستگاه ماهور، شور و آواز بیات اصفهانی در روزهای یاد شده و از ساعت 20 تا 22 هر شب اجرا می شود.

نصیری اظهار داشت: نوازندگان گروه موسیقی ژوانا شامل یدالله نصیری "کمانچه"، آرام نصیری "تنبک"، نگار نصیری "همخوان"، مختار زندسلیمی "دف، دایره و دهل"، اسماعیل مردانی "باله بان"، سهیلا محمدی "همخوان" و بهرام خورشیدی به عنوان نوازنده "تار" فعالیت می کنند.

سرپرستی و خوانندگی گروه موسیقی ژوانا بر عهده سعدالله نصیری است.