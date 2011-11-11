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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کنسرت موسیقی کردی سعدالله نصیری در سنندج برگزار می شود

کنسرت موسیقی کردی سعدالله نصیری در سنندج برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: کنسرت موسیقی سعدالله نصیری هنرمند کردستانی در حمایت از کودکان بی سرپرست به مدت سه روز در سنندج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی کردی به خوانندگی" سعدالله نصیری" به مدت سه روز و با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست کردستان در مجتمع فرهنگی و هنری در شهر سنندج برگزار می شود.

سعدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این کنسرت موسیقی سه روزه در سنندج بیان کرد: طی روزهای 27 تا 29 آبان ماه سال جاری کنسرت موسیقی کردی با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کنسرت موسیقی با همکاری مؤسسه خیریه "ئاسوی بی نیازی" کردستان و به همت گروه موسیقی "ژوانا" با ارائه آهنگهای جدید و در دو دستگاه ماهور، شور و آواز بیات اصفهانی در روزهای یاد شده و از ساعت 20 تا 22 هر شب اجرا می شود.

نصیری اظهار داشت: نوازندگان گروه موسیقی ژوانا شامل یدالله نصیری "کمانچه"، آرام نصیری "تنبک"، نگار نصیری "همخوان"، مختار زندسلیمی "دف، دایره و دهل"، اسماعیل مردانی "باله بان"، سهیلا محمدی "همخوان" و بهرام خورشیدی به عنوان نوازنده "تار" فعالیت می کنند.

سرپرستی و خوانندگی گروه موسیقی ژوانا بر عهده سعدالله نصیری است.

کد مطلب 1457284

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