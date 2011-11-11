برگزیدگان یازدهمین کنگره ادبیات آئینی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی ادبیات آئینی که شامگاه پنجشنبه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم با حضور حجت الاسلام حمید محمدی، قائم مقام وزیر ارشاد در امور قرآنی و جمعی از شاعران و مداحان برجسته کشور برگزار شد، الهام عمومی از اصفهان، هادی فردوسی از شیراز، مجید تال از قم به عنوان نفرات برتر در رشته شعر کلاسیک معرفی شدند.



همچنین ملکیان و علی اصغر شیری از اصفهان به عنوان نفرات چهارم و پنجم در بخش شعر کلاسیک مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش شعر آزاد، ایلخانی و امیرحسین آکار از قم، عاطفه حیدری و ریحانه مرادی از قم موفق به کسب رتبه‌های اول تا چهارم این بخش شدند.



در داستان مرضیه نفری، سیده زهرا برقعی از قم و حامد جلالی موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند.



به نفرات اول در هر رشته مبلغ 600 هزار تومان، نفرات دوم؛ 400 هزار تومان، نفرات سوم و چهارم مبلغ 200 هزار تومان اهدا شد و افراد شایسته تقدیر نیز مبلغ200 هزار تومان دریافت کردند.



در این مراسم تعدادی از شاعران برجسته کشور از جمله محمد علی مجاهدی، سعید بیابانکی همچنین برخی از نفرات برتر این دوره به قرائت اشعار خود پرداختند.

