به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با بیان برنامه ها و اقدامات این مرکز به مناسبت دهه ولایت گفت: مجموعه مدیریت شهری و مرکز فعالیتهای دینی با هدفِ تعمیق و تعالی مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی، تأکید و توجه به جایگاه پراهمیت ولایت‌مداری و هویت‌بخشی فرهنگی با تکیه بر مفاهیم ناب ولایی و ایجاد یکپارچگی و انسجام عملی در فعالیتهای مذهبی و ارتقای ‌سطح نشاط اجتماعی، اقدامات گسترده و فعالیتهای ویژه‌ای را به مناسبت دهه ولایت برنامه‌ریزی کرده و در دست اجرا دارد.

وی افزود: برگزاری سلسله مراسم سخنرانی، جشن و مدیحه سرایی تحت عنوان "از میقات تا غدیر" در مساجد شهر تهران، مدیحه سرایی و جشن در تمامی مساجد شهر تهران که به نام یا القاب امام هادی (ع) مزین شده اند به مناسبت ولادت آن امام همام بین دو عید قربان و غدیر از برنامه های این دهه است .

ناصحی یادآور شد: مراسم سخنرانی، جشن و مدیحه سرایی به مناسبت دهه ولایت در آستان مقدس امامزادگان محوری جنوب غرب، مراسم نکوداشت علامه امینی در یکی از ایام دهه ولایت با حضور اساتید و صاحبنظران، تهیه بیش از 30 ‌هزار جلد کتابچه تحت عنوان "کمال دین در جمال ولایت" و توزیع در مساجد و اماکن مذهبی نیز از دیگر برنامه هایی است که در این ایام برگزار می شود .

مشاور شهردار تهران تصریح کرد: مسابقه اینترانتی "جرعه ای از جام غدیر" در فضای پرتال شهرداری تهران، مراسم تجلیل و تقدیر از مترجمان نهج البلاغه ، مراسم سخنرانی و جشن در 4 پایانه بزرگ مسافربری شهر تهران ، طراحی 2000 عدد پرچم ولایت و اهدا به هیئات مذهبی تحت عنوان بیرق عشق نیز در این مدت انجام می شود .

به گفته وی، برگزاری جشن های متعدد در بوستان ها، پارک ها و اماکن فرهنگی- مذهبی، برگزاری 110 مراسم جشن در 110 باب مدرسه در مناطق هماهنگ شده آموزش و پرورش و همچنین برگزاری مسابقه خطبه غدیر به صورت حضوری و پیامکی نیز از برنامه های دیگر این ایام است .

ناصحی گفت: برگزاری مراسم سخنرانی و جشن تحت عنوان "لبیک یا علی" ، طراحی و استقرار کتاب اتوبوس در دهه ولایت با موضوع غدیر، نور افشانی از برج میلاد و آذین‌بندی و چراغانی خیابان ها و میادین اصلی و پرتردد ، مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی در تمامی نمازخانه‌های مناطق، نواحی و سازمانها متبوعه شهرداری تهران نیز در این ایام برپا می شود .

وی تصریح کرد: فضاسازی سیمای بصری شهر، با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغی از قبیل تلویزیون‌های شهری، بیلبورد، عرشه پل ها با محوریت آموزه‌های دینی مربوط به ایام هفته ولایت و نصب پرچم های ویژه دهه ولایت در مترو، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری نیز در دهه ولایت برگزار خواهد شد.