نضال صراف زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ و میر در شهر اصفهان هستند.

وی بیان داشت: بروز این بیماری‌ها علل مختلف شخصی و محیطی دارد که از آن جمله می‌توان به آلودگی هوا اشاره کرد.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: وجود عواملی چون استقرار واحدهای صنعتی آلوده کننده، مشکلات ترافیکی و وفور وسایل نقلیه، موقعیت خاص جغرافیایی، وجود کارگاه‌های کوچک و بزرگ (بدون تجهیزات کافی برای مهار آلودگی) شهروندان اصفهانی را در معرض خطر آلودگی هوا قرار داده است، به شکلی که اصفهان از سال 1378 به عنوان دومین شهر آلوده کشور پس از تهران لقب گرفت و در سال 1389 بزرگ‌ترین بحران آلودگی هوای خود را پشت سر گذاشت.

وی ادامه داد: از آنجا که اتخاذ راهکارهای کاهش آلاینده‌ها در سطوح منطقه‌ای هزینه‌بر و پیچیده است، دست‌یابی به اطلاعات اختصاصی استان در مورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت جامعه می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای طراحی سیاست‌ها و راهبردهای علمی، موثر و اختصاصی برای کاهش اثرات آلاینده‌ها به کار گرفته شود.

صراف زادگان ادامه داد: با توجه به آنچه که گفته شد، پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1386 طراحی و اجرای مطالعات مرتبط با آلودگی هوا را آغاز کرد، طرح «بررسی میزان تاثیر مداخلات آموزشی و غیر آموزشی کاهش آلودگی هوا بر دانش، نگرش و عملکرد جامعه شهری اصفهان» یکی از طرح‌های در دست اجرای این مرکز است که از سال 1388 آغاز به کار کرد و هم‌اکنون در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل محیط زیست استان اصفهان و پژوهشکده قلب و عروق اصفهان از مجریان این طرح است، ادامه داد: کلیه افراد جامعه و نیز افراد در معرض خطر (رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس، پلیس راهنمایی و رانندگی و کارگران صنایع بزرگ و آلاینده) از جامعه هدف این طرح هستند.

صراف زادگان بیان داشت: با توجه به اینکه تاکنون مطالعه دقیق در مورد ارتباط بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی با آلودگی هوا در شهر اصفهان انجام نشده ، مطالعه‌ای دیگر تحت عنوان « بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و میزان بستری و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی – عروقی و تنفسی در شهر اصفهان - سال 89» توسط این پژوهشکده پیشنهاد شد که به تصویب اداره کل مدیریت بحران استان رسید.

وی مجریان این طرح را اداره کل مدیریت بحران، اداره کل محیط زیست استان اصفهان، معاونت درمان استان اصفهان و پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: در این طرح به بررسی ارتباط آلودگی هوا با بستری یا مرگ به دنبال بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی می‌پردازد، کلیه اطلاعات غلظت آلاینده‌ها که توسط دستگاه‌های سنجش اداره کل محیط زیست اندازه‌گیری می‌شوند، جمع‌آوری می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی گفت: اطلاعات مربوط به بستری بیماران به علت بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی توسط نرم‌افزارهای بیمارستانی و یا با مراجعه به پرونده‌های بیمارستانی افراد که به علت این بیماری‌ها بستری شده‌اند نیز جمع‌آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه روش تحلیل داده‌ها در این طرح با استفاده از روش مورد متقاطع است، ادامه داد: در این روش برای حذف اثرات عوامل خطر دیگر بیماری‌ها، هر فرد با خودش در زمان‌های قبل و بعد از آلایندگی مقایسه می‌شود به این شکل می‌توان با اطمینان نسبت بالایی ارتباط بین بستری شدن بیمار با آلودگی هوا را با حذف اثر مخدوش‌کنندگی سایر علل نشان داد.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: این مطالعه بر روی اطلاعات کلیه بیماران بستری در سطح کلیه بیمارستان‌های شهر اصفهان طی سال 1389 می‌پردازد.

وی گفت: اجرای چنین طرحی با این وسعت و با مدل مورد- متقاطع برای نخستین‌بار در کشور انجام می‌شود که طول مدت اجرای این طرح از جمع‌آوری داده‌ها تا طراحی مدل تجزیه و تحلیل و انجام تجزیه و تحلیل یک‌سال به طول می‌انجامد.

صراف زادگان تصریح کرد: در نهایت نتایج این طرح می‌تواند به طراحی برنامه‌های کنترل و پیشگیری از آلودگی هوا و آموزش جامعه درباره لزوم همکاری در این ارتباط با این معضل محیطی کمک کند.