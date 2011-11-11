معضلات فرهنگی گرفتاری اصلی برخی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، تبارک سبحانی عصر پنج شنبه در نشست مسئولان فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران افزود: در حال حاضر گرفتاری اصلی بسیاری از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، اقتصادی نیست بلکه آنان با مشکلات و معضلات فرهنگی روبه رو هستند که اگر باور واعتماد به نفس در آنها به وجود بیاید، از این مشکلات کم خواهد شد و این امر، نیازمند کارهای زیربنایی و مهم فرهنگی است.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان افزود: زمان جنگ سخت به پایان رسیده و تهدیدی که امروزه نظام جمهوری اسلامی با آن روبروست جنگ نرم است که افکار و فرهنگ ملت را نشانه گرفته و این مسئله، وظیفه مسئولان فرهنگی را بیشتر می کند.

سبحانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر این که کار فرهنگی دیربازده و مداوم است، اظهار داشت: ممکن است نتیجه کار فرهنگی سالها طول بکشد.

نذورات چهار میلیارد ریالی تهرانیها در عید قربان/ آمار قطعی در آینده اعلام می شود

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: مردم خیر و نوعدوست استان تهران با اهدای چهارمیلیارد و 600 میلیون ریال نذورات در عید قربان به کمیته امداد استان تهران، این نهاد را در یاری رساندن به نیازمندان همراهی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به این که تعدادی از شاخه ها و مناطق، هنوز آمار نذورات دریافتی خود را اعلام نکرده اند، این رقم به بیش از این افزایش خواهد یافت.

سبحانی ضمن تقدیر از مردم استان تهران به خاطر اعتمادی که به کمیته امداد کرده و نذورات خود را به این نهاد اهدا کرده اند، افزود: با توجه به این که مردم علاوه بر پرداخت پول نقد، گوسفند زنده یا گوشت بسته بندی شده را هم به کمیته امداد تحویل داده اند، لذا برای اعلام آمار قطعی و نهایی نذورات مردم به زمان بیشتری نیاز است.