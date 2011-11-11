به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با پیشنهاد این دانشگاه مبنی بر قطبی کردن هیئت ممیزه دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت سه تیپ یک، دو و سه موافقت کرد.

وزیر بهداشت یادآور شد: این پیشنهاد باید در جلسات هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی نیز به تصویب برسد.

وحیددستجردی همچنین در ادامه سفر چهارم هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری، بر ایجاد انگیزه برای پزشکان مقیم اورژانس تاکید کرد و گفت: در صورت فراهم کردن رضایت پزشکان مستقر در فوریت‌های بیمارستان‌ها میزان رضایتمندی مراجعین هم افزایش خواهد یافت.

در ادامه نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، رضا ایمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجموع کسری بودجه و بدهی بیمه‌ها به این دانشگاه را 27 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون کسری اعتبار دانشگاه بالغ بر 15 میلیارد تومان است که این مبلغ با تاخیر پرداختی 12 میلیاردی بیمه‌ها به 27 میلیارد تومان می رسد.

وی یادآور شد: این کسری شامل بدهی معوقه اعضای هیات علمی، پزشکان و شرکت‌های تجهیزاتی، خدماتی و دارویی است.

قائم مقام وزیر در استان چهار محال و بختیاری، با اشاره به کسب رتبه اول پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای هشتمین سال متوالی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه کشور، توجه ویژه دولت را به دانشگاههای تیپ سه خواستار شد و گفت: توجه ویژه مسئولین امر و تخصیص اعتبارات مناسب به پروژه های دانشگاه علوم پزشکی موجب به کارگیری پتانسیل های موجود شده و نقش مهمی در محرومیت زدایی استان ایفا می کند.