کتابخانه های مازندران از حیث کتب دینی فقیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری افزود: مردم مازندران در هفته کتاب با اهدای کتب به کتابخانه های عمومی استان گامی اساسی در جهت اعتلای فرهنگ مطالعه بردارند.

وی اظهار داشت: مازندران اکنون سرانه مطالعه کتاب در کشور 83 دقیقه بوده که این سرانه در مازندران بیش از 84 دقیقه است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه این استان رتبه بیست و هفتم کشور از حیث فضای کتابخانه ای است، تصریح کرد: مازندران رتبه پنجم را از لحاظ کتابخوان در کشور دارد.

امامزاده با بیان اینکه هم اکنون 59 کتابخانه عمومی استان تحت پوشش این اداره کل هستند، یادآور شد: زیربنای کتابخانه های عمومی استان، 33 هزار و 230 متر مربع است.

وی با اعلام اینکه بالغ بر 698 هزار عنوان کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است، افزود: 101 هزار و 478 نفر اعضای فعال کتابخانه های عمومی استان هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با بیان اینکه بر اساس اهداف چشم انداز هزار و 404، تعداد کتابخانه های عمومی استان باید به 202 باب برسد، اظهار داشت: زیربنای کتابخانه های عمومی مازندران بر اساس اهداف چشم انداز باید به 199 هزار و 380 متر مربع برسد.

وی افزود: تعداد جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان در سند چشم انداز هزار و 404 باید به 11 میلیون و 710 جلد برسد.