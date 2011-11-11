به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حشمت‌الله قنبری همدانی مدیر تبلیغات و امور رسانه‌ بعثه‌ مقام معظم رهبری در آغاز این دیدار با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های عملیاتی امور تبلیغات و رسانه برای حج سال 90، از دوماه پیش از آغاز موسم حج آغاز شد، گفت: دست‌اندرکاران امور تبلیغات و رسانه‌ بعثه در تمام دوره‌ عملیات حج امسال بدون توقع، بی‌منت، با کار و تلاش زیاد و بدون اینکه بخواهند حاشیه‌ای ایجاد کنند، به‌دنبال ارائه‌ خدمت بودند.

مدیرعامل مؤسسه‌ فرهنگی ـ هنری مشعر با بیان اینکه صفا، صیمیت، مودت، اخلاص، یکپارچه و اعتقاد به برنامه‌های بعثه به‌صورت گسترده در برنامه‌های تبلیغات و امور رسانه وجود دارد، ادامه داد: هرچند منطبق با شأن والای حج و دستگاه مربوط به مقام معظم رهبری کاری انجام ندادیم، اما تمام تلاش همکاران این بود که در مسیر و در معرض خدمت باشند.



قنبری از نماینده‌ ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی خواست تا زمینه‌ به‌کارگیری هرچه گسترده‌تر دانش فنی جدید در حوزه‌های مختلف تبلیغات و امور رسانه‌ بعثه مقام معظم رهبری فراهم شود.



وی با اشاره به اینکه نشریه‌ "زائر" به‌عنوان تنها ارگان ارتباطی بعثه با زائران بیت‌الله الحرام است، افزود: با توجه به اقبال زائران به این نشریه، به نظر می‌رسد لازم است زمینه‌ جدیدی به‌لحاظ پشتیبانی بیشتر از مراحل مختلف تولید این نشریه در نظر گرفته شود.



در ادامه‌ی این دیدار، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی فعالیت‌های مربوط به تبلیغات و امور رسانه‌ بعثه را منجر به تولید شدن آثاری ماندگار از حج دانست و گفت: فعالیت‌های امور تبلیغات و رسانه از این نظر که بیشتر در منظر مردم است و می‌تواند آثار و جلوه‌های سفر معنوی حج را برای آیندگان به تصویر بکشد، فعالیتی ممتاز به‌شمار می‌رود.



نماینده‌ ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه امور مربوط به تبلیغات و رسانه در حج سال 90 نسبت به سال گذشته رشد مطلوبی داشته است، ادامه داد: فعالیت‌های گروه قاریان ممتاز بین‌المللی، برپایی نمایشگاه‌های عکس، برگزاری دعای کمیل در بین‌الحرمین، اجرای تواشیح، بهره‌گیری از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، تولید و توزیع نشریه‌ زائر، فیلم‌برداری و مستندسازی مراسم معنوی متعدد، برگزاری جلسات انس با قرآن و ... اثرگذار بوده و موجب رقم خوردن حجی ممتاز است.



وی با اشاره به اجرای طرح نظرسنجی از زائران درباره‌ اثربخشی نشریه‌ زائر، اضافه کرد: این نظرسنجی نشان می‌دهد، مردم چه انتظارهایی از این نشریه دارند و این نشریه تا چه حد توانسته است انتظارهای مردم را برآورده کند. این نظرسنجی یک نمونه برای دیگر حوزه‌ها می‌تواند باشد، به این معنی که همه‌ فعالیت‌های خود را آسیب‌شناسی کنیم و از بیان نواقص غافل نشویم.