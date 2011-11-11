مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کمپینگ گردشگری در محور یل‌آباد ـ ساوه در 5/1 کیلومتری شهرستان ساوه و در یک منطقه روستایی ساخته می‌شود.

وی از سوئیت‌های اقامتی، سکوهای نصب چادر، سفره‌خانه سنتی و سرویس بهداشتی به‌عنوان تاسیسات قابل اجرا در این کمپینگ گردشگری نام برد و گفت: در صورت ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها این کمپ تا 2 سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

رضوانی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی تمامی شهرستان‌های استان باید حداقل دارای یک کمپ گردشگری باشند و این اقدام نیز با هدف تحقق این مهم انجام می‌شود.