به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدجواد ساداتی نژاد در دیدار با کارکنان دانشگاه شهرکرد، با اشاره به کارهای کارشناسی صورت گرفته و مصوبه کمیسیون دایمی دانشگاه‌های منطقه اصفهان، اظهار امیدواری کرد: با تدوین و ارائه برنامه توسعه دانشگاه‌ها، سرانه‌ تعداد کارکنان متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه ها در نظرگرفته شود.

وی با اشاره به تلاش کارکنان دانشگاه شهرکرد که به رقم وجود برخی مشکلات و کمبود نیرو با تمام توان به پیشبرد برنامه‌های دانشگاه کمک می‌کنند، به رشد چشمگیر این دانشگاه اشاره کرد و گفت:‌ تعداد کارکنان متناسب با این رشد افزایش نیافته و دانشگاه پیگیر کسب مجوز و افزایش تعداد کارکنان است.

دکتر داود قنبریان - معاون اداری و مالی دانشگاه شهرکرد نیز به رشد چشمگیر دانشگاه شهرکرد به صورت کمی و کیفی اشاره کرد و گفت: تعداد کارکنان متناسب با این رشد افزایش نیافته و دانشگاه پیگیر کسب مجوز و افزایش تعداد کارکنان است.

افراسیاب صادقی - دبیر شورای کارکنان دانشگاه شهرکرد نیز در این برنامه به رشد پرشتاب دانشگاه شهرکرد و موفقیت‌های بزرگ به دست آمده در این دانشگاه اشاره و کمرنگ بودن نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها، ادامه تحصیل، تبدیل وضعیت استخدامی، امنیت و ارتقای شغلی کارکنان را از مهمترین مشکلات کارکنان دانشگاه شهرکرد بیان کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولین برای رفع این مشکلات شد.