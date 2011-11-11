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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

معاون حقوقی وزیر علوم:

مشکلات استخدامی دانشگاه‌ها با اجرای قانون هیئت امنایی مرتفع می‌شود

مشکلات استخدامی دانشگاه‌ها با اجرای قانون هیئت امنایی مرتفع می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با اجرای کامل قانون هیئت امنای دانشگاه‌ها بسیاری از مشکلات استخدامی دانشگاه ها مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدجواد ساداتی نژاد در دیدار با کارکنان دانشگاه شهرکرد، با اشاره به کارهای کارشناسی صورت گرفته و مصوبه کمیسیون دایمی دانشگاه‌های منطقه اصفهان، اظهار امیدواری کرد: با تدوین و ارائه برنامه توسعه دانشگاه‌ها، سرانه‌ تعداد کارکنان متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه ها در نظرگرفته شود.

وی با اشاره به تلاش کارکنان دانشگاه شهرکرد که به رقم وجود برخی مشکلات و کمبود نیرو با تمام توان به پیشبرد برنامه‌های دانشگاه کمک می‌کنند، به رشد چشمگیر این دانشگاه اشاره کرد و گفت:‌ تعداد کارکنان متناسب با این رشد افزایش نیافته و دانشگاه پیگیر کسب مجوز و افزایش تعداد کارکنان است.

دکتر داود قنبریان - معاون اداری و مالی دانشگاه شهرکرد نیز به رشد چشمگیر دانشگاه شهرکرد به صورت کمی و کیفی اشاره کرد و گفت: تعداد کارکنان متناسب با این رشد افزایش نیافته و دانشگاه پیگیر کسب مجوز و افزایش تعداد کارکنان است.

افراسیاب صادقی - دبیر شورای کارکنان دانشگاه شهرکرد نیز در این برنامه به رشد پرشتاب دانشگاه شهرکرد و موفقیت‌های بزرگ به دست آمده در این دانشگاه اشاره و کمرنگ بودن نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها، ادامه تحصیل، تبدیل وضعیت استخدامی، امنیت و ارتقای شغلی کارکنان را از مهمترین مشکلات کارکنان دانشگاه شهرکرد بیان کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولین برای رفع این مشکلات شد. 

کد مطلب 1457302

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