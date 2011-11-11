سازماندهی چرخه طراحی و تولید حلقه مفقوده صنعت مد و لباس است

به گزارش خبرنگار مهر، یک تولید کننده بزرگ مانتو در تهران معتقد است که شمار اندکی از طراحان خوب و سرشناس در تهران وجود دارند که معمولا آثار خود را در مزون های شخصی عرضه می کنند.



به گفته حمید بهکار عضو اتحادیه پوشاک تهران ، بیشتر این مانتوها با قیمت های بالایی عرضه می شوندو قابلیت تجاری سازی و تولید انبوه ندارند.اصولا این لباس ها برای مخاطبان خاص و با تیراژ کم دوخته می شوند.



بهکار معتقد است طراحی در صنعت تولید مانتو در ایران جایگاه مناسبی ندارد و بیشتر کارهای عرضه شده کپی کاری بوده و با تغییرات اندکی در مدل ها و ژورنال های موجود ارایه می شوند.



احمد داروزنی دیگر تولید کننده عمده مانتو در ایران نیز با اشاره به ضعف طراحی معتقد است: هیچ سیستم و نظامی برای شناسایی دانش دانش آموختگان دانشگاهی وجود ندارد و ما راهی برای دسترسی به ایده ها و آثار طراحان جوان یا صاحب استعداد نداریم. از این رو نه آنها فرصتی برای بلوغ و توسعه دانش و استعداد خود دارند و نه ما امکانی برای سوق دادن آنها به سمت ایده های تجاری و نتیجه این امر عدم تامین سلیقه مشتریان است.



وی که عضو کمیته ارزیابی آثار نخستین نمایشگاه تخصصی مد و مانتو است معتقد است که برای نخستین بار در 30 سال گذشته فرصتی پدید آمده است تا طراحان و تولید کنندگان گرد هم آمده و برای عرضه و تجاری سازی ایده های یکدیگر نه تنها به بحث نشسته بلکه آورده های خود را در معرض نقد دیگران بگذارند.



داورزنی معتقد است که فعالیت کارگروه ساماندهی مد و لباس در برگزاری این نمایشگاه تخصصی اتفاق فرخنده ای است ، هر چند سازماندهی این چرخه به زمان طولانی نیاز دارد.



وی می افزاید: چین و ترکیه به مدد سازماندهی همین چرخه و کاهش هزینه های تولید توانسته اند بازار منطقه و جهان را قبضه کنند. ما در شرایطی با آنها رقابت می کنیم که برای تهیه ساده ترین امکانات مورد نیاز از پارچه و نخ و دستگاه گرفته تا مساله طراح تا هزینه های کمر شکن کارگری و بیمه زیر فشاریم و حمایتی از تولید کننده نمی شود. مد وقتی به صنعت تبدیل می شود که بتواند با تولید انبوه اقتصاد شکوفایی داشته باشد و تولید کننده فرصت تبلیغات ، سرمایه گذاری بر روی طراحی و جذب طراحان خوب و سرعت در تولید و تنوع در کالا را داشته باشد .

امیر عباس محمودی دیگر عضو این کمیته می گوید: شمار بسیار زیادی از جوانان طراح در کنار تولید کنندگان مطرح سراسر کشور ، برای حضور در این نمایشگاه شرکت کرده و هر کدام آثار برگزیده خود را ارایه کرده اند . این فرصت کم نظیر به طور قطع به همکاری های آتی منجر خواهد شد و می تواند به مرور تحولی در صنعت طراحی و تولید مانتو در کشور ایجاد کند.



این تولید کننده مانتو همچنین معتقد است که این صنعت برای پویا شدن به ابزارها و تکنولوژی های تازه نیازمند است. به گفته وی چرخ ها و تجهیزات دوخت موجود در کشور به چند دهه قبل متعلق است و دولت برای پشتیبانی از این صنعت و جلوگیری از خروج میلیاردها دلار ارز برای خرید و قاچاق پوشاک، بایستی از فعالان داخلی حمایت کند.



وی می گوید وزارت صنایع و بازرگانی می توانند تسهیلاتی برای تامین و خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز نظیر پارچه و نخ در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا هزینه های تولید لباس در ایران قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. این امر تولید کنندگان را قادر می کند تا برای اموری نظیر طراحی و تبلیغات هزینه های بیشتری متحمل شوند و کالاهای کیفی تری را روانه بازار کنند.



نخستین نمایشگاه تخصصی مد و مانتو از 28 آبان ماه به مدت پنج روز در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

