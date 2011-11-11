حاشیه های فرهنگی در ورامین و پیشوا/ دو ماه بدون تمدید حکم ریاست ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه فرهنگ و هنر شهرستان ورامین و شهرستان تازه منفک شده پیشوا در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دچار نوسانات زیادی بوده و حاشیه های غیر فرهنگی و حتی سیاسی بر روی آن سایه انداخته بود ولی در سالهای اخیر، بسیاری از مسائل غیر فرهنگی باعث شد تا این حاشیه ها پر رنگتر از قبل، نمایان شود.

بی توجهی اکثر مسئولان ارشد شهرستان و حتی استان تهران به مسائل فرهنگی شهرستان ورامین و شهرستان تازه تأسیس پیشوا، در سال 89 و به خصوص در سال جاری به اوج خود رسید.

بودجه اداره ارشاد با گذشت هشت ماه از سال تخصیص نیافته است

یکی از مهمترین مشکلاتی که در سال جاری گریبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا را گرفته، این بوده که بودجه این اداره با گذشت هشت ماه از سال، هنوز تخصیص نیافته است؛ به طوری که حتی خطوط تلفن این اداره، مدتی قطع شد.

عدم تخصیص بودجه در سال جاری، خسارات جبران ناپذیری به عرصه فرهنگ و هنر شهرستان ورامین وارد کرده و عدم تفکیک اداره ارشاد پیشوا از ورامین - در حالی که فرمانداری این شهرستان تازه تأسیس از اسفند 1389 مستقر شده است - گلایه های زیادی را از سوی هنرمندان و فرهنگیان این دو شهرستان بر جای گذاشته است.

غیر فعال یا نیمه فعال بودن تعداد زیادی از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

غیر فعال یا نیمه فعال بودن تعداد زیادی از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد دو شهرستان ورامین و پیشوا، علیرغم تلاشهای قابل توجه رئیس جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سئوال برانگیز بوده که پیگیریهای خبرنگار مهر در این خصوص، به نتایج جالب توجهی منتهی شده است.

تلاش اداره ارشاد برای تأسیس بیش از 40 کانون فرهنگی و هنری مساجد می تواند آمار قابل قبولی طی دو سال باشد، اما ادامه فعالیت این کانونها نیاز به همدلی و همکاری ائمه جماعات، امناء مساجد و جوانان دارد که متأسفانه علیرغم استقبال مطلوب جوانان از این گونه کانونها، با توجه به فعالیتهای متنوعی که دارند، عدم توجه کافی برخی از ائمه جماعات و امنای مساجد را در بر داشته که باعث رکود فعالیتهای کانونهای مساجد در شهرستانهای ورامین و پیشوا شده است.

با تغییر دبیر کانونهای مساجد استان تهران نیز در ماههای اخیر، مشکلات مالی کانونها به خصوص در این دو شهرستان، افزایش یافته است؛ در حالی که بودجه کانونهای مساجد، مستقل از بودجه های ادارات ارشاد است، عدم تخصیص بودجه کافی به این کانونها، مزید بر علت شده تا بی رونقی اکثر کانونها در این دو شهرستان مشاهده شود.

تعطیلی تنها سینمای جنوب شرق استان تهران در ورامین و وعده های بی عمل مسئولان

29 فروردین و سوم اردیبهشت ماه امسال بود که خبرگزاری مهر در دو گزارش، خبر تعطیلی تنهای سینمای جنوب شرق استان تهران در شهرستان ورامین و فروش آن به مبلغ 550 میلیون تومان را منتشر کرد؛ در این میان، فرماندار ویژه شهرستان ورامین و رئیس اداره ارشاد، وعده ساخت و افتتاح سه سینما در ورامین و قرچک را دادند.

این امر در حالی بود که هیچ تلاشی برای بازگشایی مجدد تنها سینمای منطقه وسیع و پر جمعیت جنوب شرق استان تهران با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، از سوی مسئولان فرهنگی و ارشد شهرستان مشاهده نشد.

پیگیریهای خبرنگار مهر در خصوص وعده ساخت و افتتاح سه سینما در ورامین و قرچک حاکی از آن است که عدم همکاری مسئولان مرتبط با احداث این سینماها و برخی مشکلات پیش رو، باعث شده تا روند احداث و افتتاح سه سینمای جدید مسکوت بماند.

این در حالی است که تنها سینمای جنوب شرق استان تهران در ورامین، بعد از گذشت بیش از هفت ماه، هنوز با پرده فیلم اخراجیها بر روی سر در آن، همانند"آینه دق" در مقابل چشمان اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران رسانه های جمعی و مردم سینما دوست قرار گرفته است.

هبه فرهنگسرای ارشاد، مقاومت رئیس ارشاد، عدم صدور حکم توسط مدیر کل ارشاد

هنوز زخم تعطیلی سینما قدس ورامین التیام نیافته بود که هشتم مردادماه، خبر هبه فرهنگسرای ارشاد ورامین توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و فرماندار شهرستان ورامین به همراه مخالفت شدید رئیس اداره ارشاد ورامین، در خبرگزاری مهر منتشر شد.

واکنش مطلوب فرمانداری ویژه شهرستان ورامین نسبت به این گزارش دلسوزانه فرهنگی، تنها تحریم خبرنگار مهر از مراسم مختلف، به خصوص مراسم تقدیر از خبرنگاران، به دلیل انعکاس این خبر بود!

ایستادگی رئیس جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین و پیشوا در مقابل واگذاری فرهنگسرای ارشاد به یک ارگان و مخالفت وی با این هبه، این روزها برای وی دردسرساز شده و ماجراهای پشت پرده آن همچنان ادامه دارد.

پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که دلیل عدم صدور حکم تمدید ریاست حسین قرایی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، از پایان شهریور ماه تا به امروز، همین مقاومتهای رئیس جوان است.

گویا به تازگی به قرایی ابلاغ شده که باید قرارداد تنظیم شده توسط اداره کل ارشاد استان، مبنی بر واگذاری یکساله فرهنگسرای ارشاد به یک ارگان را امضا کند و به این ترتیب، بار حقوقی این قرارداد، به طور کلی بر دوش رئیس ارشاد ورامین خواهد بود؛ در این میان، قرایی معتقد است که چون اداره کل ارشاد استان تهران و فرماندار شهرستان ورامین برای واگذاری این فرهنگسرا مذاکره کرده و قول مساعد داده اند، لزومی ندارد که امضایی به همراه بار حقوقی آن، از سوی وی در زیر این قرار داد باشد.

به هر تقدیر، تا لحظه انتشار این خبر، رئیس جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا با چنین اقدامی موافقت نکرده و همین امر، باعث شده تا صدور حکم تمدید ریاست وی در این اداره، توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به تعویق بیفتد.

مدیر نمونه ای که استعفا می دهد یا بر کنار می شود

حسین قرایی دو بار پیاپی در سالهای 88 و 89 به عنوان رئیس نمونه ارشاد استان تهران در زمینه کانونهای فرهنگی هنری مساجد و فعالیتهای فرهنگی گوناگون انتخاب و تقدیر شده که دومین انتخاب وی، توسط سید مرتضی اسماعیلی طبا، مدیرکل فعلی ارشاد استان تهران بوده و نکته جالب توجه، عدم صدور حکم تمدید ریاست قرایی توسط همین مدیر کل است که سال گذشته و حتی امسال، برای برگزاری مطلوب"اردیبهشت تئاتر" و... از وی تقدیر کرده بود.

نکته مهمی که در این میان به چشم می آید، دو بار تماس تلفنی فرماندار ویژه شهرستان ورامین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در هفته های اخیر است که گویا موافقت خود را با تمدید حکم ریاست رئیس فعلی ارشاد اعلام کرده، ولی تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

از سوی دیگر، اطلاعات به دست آمده خبرنگار مهر حاکی از آن است که اگر حکم قرایی تا 25 آبانماه تمدید نشود، وی استعفا خواهد داد و شاید حکم بر کناری وی از اداره ارشاد ورامین و پیشوا، قبل از این زمان به دست او برسد.

مسئولیت غیر قانونی رئیس اداره ارشاد ورامین و پیشوا

از آنجا که طبق قانون، مدت مأموریت قرایی از اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، اواخر شهریور 90 به پایان رسیده و حدود دو ماه از عدم تمدید حکم ریاست وی در این اداره می گذرد، مسئولیت وی نیز دچار خدشه بوده و غیر قانونی است؛ البته شاید قرایی تا به امروز، از مرخصیهای استحقاقی معوقه ای که داشته استفاده کرده، ولی بیش از این نمی توان بلاتکلیفی اداره ارشاد ورامین را شاهد بود.

از سوی دیگر، گویا پیشنهاد مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به قرایی داده شده تا وی پس از استعفا یا بر کناری از اداره ارشاد، بار دیگر به آموزش و پرورش باز گردد و شهرستانهای ورامین و پیشوا منتظر رئیس یا سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

چکمه سیاست بر گردن فرهنگ و عدم اجرای کامل مصوبات شورای فرهنگ عمومی

معضلات و کمبودهای فرهنگی شهرستانهای ورامین و پیشوا، در برخی موارد، ریشه در مسائل و فشارهای غیر فرهنگی دارد، که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این دو شهرستان، اشاره های تلویحی به آنها در مراسم تقدیر از خبرنگاران منطقه به مناسبت روز خبرنگار سال جاری داشت و تصریح کرد: خیلی مسائل از جمله فرهنگ با سیاست بازی یکی می شود و این چکمه سیاست به گردن فرهنگ فشار می آورد که خیلی خطرناک است.

وی افزود: بیش از پیش باید به فرهنگ توجه بیشتری شود اما در مقوله فرهنگ، فقط ارشاد نباید پاسخگو باشد؛ در شورای فرهنگ عمومی 20 نفر از ادارات و نهادهای مختلف عضو هستند و همگی در تصمیم گیریهای فرهنگی سهیمند.

عدم اجرای کامل مصوبات شورای فرهنگ عمومی، عدم واکنش یا واکنشهای کمرنگ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به چالشهای فرهنگی شهرستانهای ورامین و پیشوا، عدم تذکرهای وی به مسئولان بالا دستی و عدم پیگیری نماینده مردم در مجلس در مسائلی از قبیل تعطیلی سینما قدس ورامین، هبه فرهنگسرای ارشاد و .... دلیل اصلی بسیاری از این مشکلات است.

فرهنگ و هنر ورامین و پیشوا نیازمند توجه جدی مسئولان

کسب مقام اول جشنواره شعر فجر توسط حسین جنتی در سال 88، مقام سوم جشنواره شعر فجر در سال 89 توسط صدیقه مراد زاده، کسب عنوان برترین کارگردان و نمایش خیابانی تئاتر فجر توسط امیرحسین شفیعی و رتبه برترین بازیگر زن تئاتر خیابانی فجر توسط راضیه دهپائینی در سال 89 و دهها عنوان کشوری و استانی توسط هنرمندان شهرستانهای ورامین و پیشوا، تنها نشانه کوچکی از وجود استعدادهای درخشان هنری و فرهنگی در این دو شهرستان است.

در مقابل این استعدادهای درخشان، کمبود اماکن و مراکز فرهنگی و هنری و تعطیلی برخی از این مراکز، عدم اختصاص بودجه کافی به امور فرهنگی شهرستانهای ورامین و پیشوا و عدم توجه جدی مسئولان ارشد مرتبط با این امور، نیازمند بازنگری است.

بازنگری در نوع نگاه مسئولان فرهنگی و حتی غیر فرهنگی این دو شهرستان به مسائل فرهنگی و هنری و تکریم فرهیختگان و هنرمندان فعال، محرم دانستن رسانه های گروهی در انعکاس مشکلات و معضلات پیش آمده در امور فرهنگی و هنری، استفاده مدیران و مشورت گرفتن آنها از نخبگان فرهنگ و هنر شهرستان که این روزها کمتر در مجامع مشورتی حضور دارند و ... می تواند راهگشای"جاده بن بست فرهنگ" در این منطقه باشد.

شاید استفاده از واژه"جاده بن بست فرهنگ" در مورد این دو شهرستان که سرانه فرهنگی بسیار پایینی دارند، به مذاق عده ای، تلخ باشد ولی واقعیتهای موجود در این شهرستانها و معضلات به وجود آمده در سالهای اخیر، نمی تواند غیر از بن بست و بازگشت مجدد به ابتدای جاده باشد.

به هر تقدیر، امید است تا خواب چندین ساله برخی مسئولان بی توجه به کمبودهای فرهنگی مردم، به خصوص جوانان و نوجوانان ورامین و پیشوا، به هوشیاری و بیداری تبدیل شود تا دو شهرستانی که مبدأ قیام 15 خرداد 1342 هستند، شاهد پیشرفت فرهنگی بیشتر باشند و کمتر با دیدن و شنیدن مشکلات و معضلات ریز و درشت فرهنگی، به اغما بروند.

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علیرضا مهدی زاده