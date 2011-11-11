قتل عام خاموش درختان باغ قلهک ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پشمچی زاده با بیان این که متصرفان باغ قلهک شب گذشته با بهره گیری از تاریکی و خلوتی شب با چندین کامیون خاور اقدام به حمل مقادیر قابل توجهی تنه درخت به بیرون از باغ قلهک کردند گفت: این موضوع از چشم ماموران شهرداری و اهالی محل پنهان نماند.

وی با بیان این که مستند سازی این اقدام از سوی شهرداری منطقه 3 به منظور ارائه به دستگاه قضایی انجام شده است گفت: امیدواریم با توجه به این که روند قطع درختان و پاکسازی محل وقع جرم از مدارک از سوی انگلیسی ها سرعت یافته ، دستگاه قضایی که همواره در احقاق حقوق مردم مقتدرانه عمل می کند ، با سرعت بیشتری پرونده متصرفان باغ قلهک را رسیدگی نماید.

شهردار منطقه 3 همچنین از وزارت امور خارجه خواست زمینه ورود بازرسان فضای سبز شهرداری به باغ قلهک و صورت جلسه وضعیت فعلی درختان را فراهم کند.

بر اساس این گزارش عوامل سفارت انگلیس چندی پیش در اقدامی ضد انسانی بیش از 300 اصله درخت قدیمی را در این باغ قطع ، خشک و سوزاندند که پرونده این اقدام با شکایت شهردار تهران به قوه قضائیه رفت.