تاکید بر جبران خسارات جنگ در خوزستان/ هرچه کار کنیم کم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو پیش از ظهر جمعه در مراسم کلنگ زنی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان در این شهرستان اظهار کرد: برای ساخت این نیروگاه یک هزار میلیارد تومان هزینه می شود.

وی افزود: ساخت این نیروگاه یکی از کارهای ارزشمند و ماندگار دولت دهم در خوزستان است که برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد فرصت شغلی می کند.



نامجو افزود: در استان خوزستان هر چقدر کار کنیم خیلی کم و جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی در این استان نمی شود به همین دلیل دولت مصمم است در این استان فراتر از حد انتظار کار کند.



وزیر نیرو عنوان کرد: در همین راستا دولتهای نهم و دهم تاکنون کارهای ارزشمندی در استان خوزستان انجام داده اند که دولتهای قبل به هیچ وجه چنین فعالیتهایی در این استان نداشته اند.



نامجو با اشاره به تهدیدهای اخیر دشمنان و جوسازی علیه پرونده انرژی هسته ای ایران اظهار کرد: تحرکات دشمن در مدت اخیر تغییر کرده است و آنها مبارزه و دشمنی خود را علنی تر کرده اند ولی حرفهای آنها برای مردم دنیا دیگر رنگ و بویی ندارد.



وی به جنبش مردمی وال استریت در آمریکا اشاره کرد و گفت: نظام سرمایه گذاری در کشورهای غربی در حال اضمحلال و فروپاشی است؛ همانگونه که شوروی با آن همه عظمت فرو ریخت و تجزیه شد.



برای ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی بهبهان بیش از 585 میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته شده است که بیش از 131میلیون یورو از آن سهم میزان آورده سرمایه گذار است.



نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با ظرفیت تولید 984 مگاوات برق برای افزایش تولید برق در جنوب کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در منطقه در کیلومتر 20 جاده بهبهان - بیدبلند ساخته می شود.