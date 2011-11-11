به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه سفر خود به کشور هندوستان از شهرک سینمایی "راموجی" و امکانات تولید فیلم آن و همچنین شبکههای تلویزیونی ای تی وی بازدید کرد.
شهرک سینمایی راموجی با وسعت هزار هکتار و با برخورداری از دهها استودیوهای تلویزیونی و فضاهای متنوع تصویربرداری و شهرکهای موضوعی، بزرگ ترین و مجهزترین شهرک سینمایی هندوستان محسوب میشود.
راموجی رئیس این مجموعه عظیم در دیدار با عزتالله ضرغامی با اظهار علاقه به پخش فیلم و سریالهای ایرانی آمادگی خود را برای همکاریهای دوجانبه در همه زمینهها اعلام کرد.
ضرغامی نیز با تشکر از نگاه مثبت شبکههای آی تی وی به رویدادهای ایران، توانمندیهای گسترده و متنوع رسانه ملی در حوزه تولیدات نمایشی، مستند، انیمیشن و خبر را برای استفاده شبکههای هندی تشریح کرد.
رئیس سازمان صدا و سیما در سر صحنه تصویربرداری یکی از فیلمهای سینمایی در این شهرک حاضر شد و کارگردان، بازیگران و عوامل فیلم نیز با اظهار علاقه شدید به فیلمهای ایرانی گزارشی از نحوه فعالیتهای خود را ارائه کردند.
رئیس رسانه ملی در ادامه برنامههای خود با سردبیران روزنامهها و رسانههای معتبر هندوستان دیدار و گفتگو کرد.
وی در این نشست با تشریح اهمیت حضور رسانههای مستقل در فضای خبری جهانی گفت: حقوق بشر آمریکایی یعنی صیانت از منافع نامشروع یک در صد از مردم آمریکا که اکنون به علت بیداری جهانی به شدت به خطر افتاده است.
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