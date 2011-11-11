«28 اشتباه نویسندگان» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی اشتباهاتی می‌پردازد که امکان دارد هر نویسنده‌ای مرتکب آن شود.

اشتباهات نویسندگی شامل همه نوع نوشته می‌شود: از داستان و غیر داستان گرفته تا شعر، رمان، مقاله و گزارش. البته بعضی از این اشتباهات در برخی از قالب‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد و با پرهیز از آنها آثار شما بهتر خواهد شد.

دلتون، نویسنده کتاب در مقدمه می‌نویسد: دلیل اینکه بسیاری از نویسنده‌های ما ناکام می‌مانند اشتباهات باور نکردنی آنها در کارشان است. یک قسمت از مشکل به این برمی گردد که بسیاری از نویسندگان ما دیر آمده‌اند و زود می‌خواهند بروند. آنها به استعداد اعتقاد دارند ولی به مهارت نه.

برخی از اشتباهاتی که در کتاب به آنها اشاره می شود عبارتند از: در کار نوشتن امروز و فردا نکنید، ‌سعی نکنید بهترین اثر دنیا را خلق کنید و از شکست هم نترسید، ‌در نقطه گذاری افراط نکنید، ‌شخصی ننویسید،‌ عام و جهان شمول بنویسید،‌ از بازنویسی نهراسید، ‌لزومی ندارد همه مخاطب اثر شما باشند، ‌به انتقادها و نظرات همسر، دوست، فامیل و رهگذاران خیابان گوش نکنید،‌ مایوس نشوید و ...



جودی دلتون در مه سال1931 در سینت پل مینه سوتا ایالات متحده امریکا به دنیا آمد. بعد از تحصیلات عالیه به معلمی مشغول شد . در 39 سالگی تصمیم گرفت نویسنده شود. از میان آثار او مجموعه کتاب‌های «کیتی»، «فرشته» و «پیشاهنگ‌ها» از همه مهمتر است.

وی سال‌ها برای هنرجویان تدریس نویسندگی کرد و سرانجام در سال 2002 درگذشت.



کتاب «28 اشتباه نویسندگان» نوشته جودی دلتون با ترجمه محسن سلیمانی، تولید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری است که انتشارات سوره مهر چاپ سوم آن را در 184 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2هزار و 500 جلد و با قیمت 3 هزار تومان منتشر کرده است.