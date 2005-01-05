درخواست براي تعويق انتخابات و هشدار نسبت به منزوي شدن اهل تسنن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايلاف و الشرق الاوسط، نيروها و احزاب سياسي و سياسي اهل سنت براي بررسي اوضاع امنيتي و سياسي عراق و نحوه توافق درباره اقداماتي براي جلوگيري از هرگونه فتنه طائفه اي روز گذشته در بغداد برگزار شد .



اين كنفرانس با مشاركت هيات اوقاف سني و گروهي از جنبشهاي سياسي سني در مقر هيات علماي اهل سنت در مسجد ام القري بغداد با شركت نمايندگان هيات علماي مسلمانان اهل سنت، حزب اسلامي ، هيات دعوت وارشاد واساتيد دانشگاه متخصص در قانون برگزار شد .



در اين كنفرانس كه تحت عنوان " به خاطر وحدت عراق و رفع خطرات از آن" برگزار شد، برخي مسائل از جمله دعوت به برادري و وحدت كلمه ووحدت صفوف ونفي طائفه گري و هشدار نسبت به پاكسازي نژادي وطائفه اي وتاكيد بر ضرورت حفظ وحدت ارضي عراق و استقلال سياسي آن و نيز به يكپارچه كردن فرصت ها در ادارات دولتي ودوري از طائفه گري و نژادپرستي بررسي شود.



يك منبع شركت كننده در اين اجلاس گفت: در اين كنفرانس به نامناسب بودن موعد مقرر براي انتخابات اشاره شد و بر ضرورت تسريع در روند بازسازي عراق و بازگشت آوارگان به آن و دادن غرامت به متضررين تصريح شد.



به گفته اين منبع، همچنين در اين اجلاس يورش به مساجد وبازداشت ها در اين اماكن از سوي ارتش آمريكا و گارد ملي محكوم شد.



كنگره عمومي اهل سنت عراق خواستار به تعويق افتادن انتخابات شد و درباره هرگونه تلاش براي به حاشيه راندن اهل سنت هشدار داد بيانيه پاياني كنگره عمومي اهل سنت كه در مسجد ام القري در بغداد برگزار شد با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد

اين ببيانيه خواستار به تعويق افتادن انتخابات سراسري عراق از موعد مقرر آن (11 بهمن) به زمان ديگري شد و اعلام كرده است برگزاري انتخابات در شرايط كنوني به نفع عراق نيست به علت وضع نابسامان امنيتي كه باعث شده است كه شمار زيادي از مردم عراق نتوانند در انتخابات شركت كنند.



عدنان محمد سلمان رئيس دفتر اوقاف اهل سنت عراق به عنوان رئيس اين كنگره در سخناني در اين اجلاس گفت اهل سنت عراق طائفه اي كه بتوان آنها را منزوي وبه حاشيه راند نيستند آنها كه براي منزوي كردن اهل سنت تلاش مي كنند هرگز سودي نخواهند برد و تلاش آنها جز نابودي عراق چيز ديگري نيست.



وي افزود ما خواهان وحدت عراق هستيم زيرا عراق كشوري غير قابل تفكيك است و هركس خواهان تجزيه آن بر اساس پايه هاي طائفه اي و ديني و نژادي است تنها براي ادامه حضور اشغالگران در اين كشور تلاش مي كند وي خواستار همبستگي و وحدت ملي شد.