احمدرضا لاهیجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود مصوبات قانونی سفرهای ریاست جمهوری و ادعاهای وزارت نیرو مبنی بر اینکه نیروگاههای شهید منتظری و اصفهان تنها در فصل زمستان از سوخت مازوت استفاده میکنند، اما متأسفانه در هفت ماهه نخست سال میزان مصرف مازوت در این نیروگاهها افزایش چشمگیری داشته است.
وی بیان داشت: میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته بیش از 500 میلیون لیتر افزایش داشته که این میزان آلودگی نگران کننده و نیازمند حمایتهای جمعی مسئولان برای حل این مسئله است.
لاهیجان زاده اظهار داشت: در بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا نیروگاههای شهید منتظری و نیروگاه اصفهان موظف به استفاده از سوخت گاز شدهاند.
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: در هفت ماهه نخست امسال نیروگاه شهید منتظری 803.3 میلیون لیتر مازوت و نیروگاه اصفهان 357میلیون لیتر سوزانده است.
وی ادامه داد: سالانه بیش از یک میلیارد و 100 میلیون لیتر مازوت از طریق نیروگاههای شهید منتظری و اصفهان وارد هوای شهر اصفهان میشود.
لاهیجانزاده اظهار داشت: بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا برای هشت کلان شهر کشور هفته پیش توسط دولت به تصویب رسید که نواقص موجود در طرح ده ساله پیشین در این بازنگری جدید رفع شده است.
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: برنامهریزی و مطالعه برای طرح جامع کاهش آلودگی هوا، کاربردیترین هدف این طرح است.
وی بیان داشت: آمار مورد نیاز، هرساله در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل محیط زیست تولید میشود اما ارتباط موثری برای تحلیل این آمار میان این دو نهاد انجام نگرفته است.
لاهیجانزاده تصریح کرد: این طرح پژوهشی با دو هدف تعیین ارتباط مقادیر آلایندهها با تعداد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی در سال 89 و تعیین ارتباط مقادیر آلاینده با تعداد بستری ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی در شهر اصفهان در مدت زمان یک سال انجام میگیرد.
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