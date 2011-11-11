سه بازیکن کلیدی فوتسال صبا مقابل گیتی پسند حضور ندارند

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با آمادگی کامل مقابل صنایع گیتی پسند اصفهان صف آرایی و بهترین بازی خود را ارائه می‌کنیم زیرا در طول هفته بارها شیوه‌های مختلف بازی در مقابل این تیم را تمرین کرده‌ایم.



وی با اشاره به حساسیت و سختی فراوان مسابقه تیم فوتسال صبای قم مقابل صنایع گیتی پسند اصفهان در هفته دهم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که عصر جمعه در اصفهان برگزار می‌شود، تصریح کرد: بازیکنان ما در این دیدار با آمادگی کامل و با انگیزه بالا بازی خواهند کرد تا بتوانیم بازی خوبی را در ادامه روند صعودی خود و حفظ مکان دوم جدول به نمایش بگذاریم.



وی اظهار داشت: بازیکنان تیم فوتسال صبای قم با انجام یک بازی غیرتی و سنجیده قطعا خواهند توانست در مقابل تیم گیتی پسند اصفهان توانایی خود را یک بار دیگر اثبات کنند، هر چند صدرنشین لیگ برتر تیمی بسیار قوی است و شکست دادن این تیم کار آسانی به نظر نمی‌رسد.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: بازیکنان صبای قم از ابتدا برای کسب موفقیت در این میدان حاضر خواهند شد و در این راستا با توجه به نوع تمریناتی که در روزهای اخیر پشت سر گذاشته ایم، سعی می کنیم بازی کم اشتباهی را مقابل حریف خود ارائه کنیم.



وی با بیان اینکه غیبت سه بازیکن نظیر امیر سعید تقی زاده، علیرضا وفایی و محمد دهقان تاثیر بسیاری روی عملکرد تیم می‌گذارد، تاکید کرد: سایر بازیکنان نیز در شرایط خوبی به سر می برند و با وحدت و همدلی که با یکدیگر دارند، در این دیدار به دنبال اثبات شایستگی های خود هستند تا انشاءالله مقابل گیتی پسند اصفهان به نتیجه خوبی دست یابیم.



غیاثی با اشاره به انجام این بازی در سالن پیروزی شهر اصفهان، ابراز داشت: در چهار بازی خارج از خانه این فصل وقتی در خانه حریفان به میدان رفته ایم بهترین تیم بوده ایم، تماشاگران حریف مانعی برای حرکت رو به جلوی تیم ما نخواهند بود و انشاءالله سعی می کنیم در آزمون سخت این دیدار سربلند باشیم.



وی یاد آور شد: قطعا با توجه به اینکه پیش از این نیز در هفته دوم لیگ برتر در این سالن با تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان بازی کرده ایم، بازیکنان ما تجربه خوبی دارند و این می‌تواند موجب دلگرمی بازیکنان صبای قم شود تا بازیکنان ما با انجام بازی گروهی و هماهنگ، حریف خود را متوقف کنند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم با بیان اینکه صبا یکی از معدود تیم‌های لیگ برتر است که امسال بازیکنان جوان و با انگیزه ای دارد و نسبت به فصل گذشته با تغییرات کمی رو به رو شده است، عنوان کرد: امسال تیم ما کاملا متحول شده است و متکی به یک بازیکن نیست بلکه با انجام بازی‌های گروهی برای کسب نتایج قابل قبول در لیگ برتر این فصل تلاش می کند.

