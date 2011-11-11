چه می شود یکبار من بهترین مربی اخلاق شوم/ اشتباهاتم برای گذشته است

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کاندیدا شدنش به عنوان یکی از برترین‌های اخلاق فوتبال ایران در مراسمی که روز شنبه در مشهد برگزار می‌شود، گفت: وقتی که این خبر را شنیدم، تعجب کردم اما برای من باعث افتخار است که به عنوان یکی از کاندیداهای مربیان اخلاق فوتبال انتخاب شوم. من در گذشته اشتباهاتی کرده‌ام اما هر چه بوده مربوط به گذشته است.

وی افزود: من یکبار در برنامه‌ای در شبکه 2 از سوی مسئولان آن برنامه به عنوان یکی از بااخلاق‌ترین ورزشکاران انتخاب شدم و آنها دلیل این موضوع را صداقت و درستی در گفتار من عنوان کردند. حالا اگر یکبار هم من به عنوان مربی اخلاق در این فوتبال انتخاب شوم مگر چه اتفاقی می افتد؟!

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد در خصوص حرکت زشت دو بازیکن تیم فوتبال تیم پرسپولیس عنوان کرد: به نظر من شیث و نصرتی به دلیل حرکت زشتی که در مقابل دیدگان میلیون‌ها نفر انجام دادند باید تنبیه شوند و حتی این تنبیه با محرومیت بلند مدت آنها همراه باشد. اما من با صحبت برخی‌ها که می گویند این 2 نفر باید از فوتبال محو شوند مخالفم. چه کسی در این فوتبال وجود دارد که اشتباه نکرده باشد و اگر هم اشتباهی کرده باشد احتمالا دیده نشده است.

وی در ادامه افزود: من به دلیل درگیری که با یک خبرنگار داشتم یک سال محرومم کردند اما همین آقایان گفتند که خداداد باید از فوتبال محو شود. نمی توان انسان‌ها را خیلی راحت محو و نابود کرد.

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص حضور مربی خارجی در تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر فرگوسن هم بیاید با این شرایط هیچ فرقی به حال پرسپولیس می کند، چه برسد به دنیزلی و یا سایر مربیان خارجی.

عزیزی همچنین تاکید کرد: در این فصل تیم فوتبال استقلال بازیکنان اصلی و ذخیره‌های خوبی دارد و طرفداران پرسپولیس نباید تیم خود را با استقلال مقایسه کنند. طرفداران پرسپولیس همواره دوست دارند اگر تیم‌شان دهم هم بشود بالای سر استقلال باشد اما در این فصل این اتفاق نخواهد افتاد چون پرسپولیس ابزار لازم را که همان بازیکنان است برای این کار در اختیار ندارد. به نظر من در موفقیت یک تیم تیم مدعی برای کسب عنوان قهرمانی 70 درصد جذب بازیکنان خوب و تاثیرگذار مهم بوده و سرمربی 30 درصد نقش دارد.

وی همچنین ادامه داد: درست است که طرفداران پرسپولیس روی این تیم تعصب زیادی داشته و اکثر آنها نمی توانند یک دید منطقی نسبت به واقعیت‌های تیم محبوب‌شان در این فصل داشته باشند اما این انتظار می رود که مدیران باشگاه و اعضای کمیته فنی دیدگاه منطقی نسبت به شرایط این فصل تیم فوتبال پرسپولیس داشته باشند.

عزیزی در خصوص رقابت‌های جام حذفی و صعود دو تیم مشهدی به مرحله بعدی این رقابت‌ها خاطرنشان کرد: تیم سیاه جامگان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با تیم فوتبال شهرداری یاسوج در مشهد بازی دارد که شکست این تیم در خانه دور از ذهن و دسترس نیست. پس از آن نیز باید با برنده دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان بازی کنیم که در اینجا شرایط برای تیم سیاه جامگان سخت خواهد بود.

وی در خصوص تیم فوتبال ابومسلم نیز اظهار داشت: ابومسلم در رقابت‌های جام حذفی شرایط راحت‌تری دارد چون آنها در مشهد باید به مصاف تیم فوتبال شاهین بوشهر بروند که شکست شاهین در مشهد برای ابومسلم سخت نخواهد بود و در مرحله بعد نیز با برنده دیدار تیم‌های فوتبال داماش و ماشین سازی بازی می کنند که بردن برنده این بازی نیز دور از ذهن نیست. بنابراین ابومسلم کار سختی برای رسیدن به مراحل بالاتر رقابت‌های جام حذفی ندارد.