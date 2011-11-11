قم باید الگوی بیابانزدایی کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا اورنگی در جریان بازدید یک روزه‌ای که از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم داشت در جمع مدیرکل و مسئولان این اداره اظهار داشت: قم در امور احداث پارک‌های جنگلی از استان‌های موفق است و لازم است تلاش بیشتری انجام شود تا قم در زمینه بیابانزدایی هم موفق و الگوی سایر استان‌ها باشد.



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم جامع نگری در عرصه فعالیت‌های منابع طبیعی کشور خواستار نوآوری در تعیین اهداف و پیگیری برنامه‌های نتیجه دار در عرصه سازمان متبوع خود شد.



رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور توجه به منابع انسانی را شرط لازم برای این هدف توصیف کرد و تأکید کرد که به این بخش توجه لازم مبذول خواهد شد.



اورنگی در ادامه با توجه به پتانسیل مادی و معنوی مردم بر لزوم استفاده از ظرفیت برای حفاظت عرصه‌های منابع طبیعی تاکید کرد و گفت؛ موضوع اصلاح ساختار تشکیلات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل استانها در اولویت اول کاری خود قرار دارد.

