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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

اورنگی تأکید کرد:

قم باید الگوی بیابانزدایی کشور شود

قم باید الگوی بیابانزدایی کشور شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: باید تلاش شود که قم در توسعه عملیات بیابانزدایی الگوی برای سایر استان‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا اورنگی در جریان بازدید یک روزه‌ای که از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم داشت در جمع مدیرکل و مسئولان این اداره اظهار داشت: قم در امور احداث پارک‌های جنگلی از استان‌های موفق است و لازم است تلاش بیشتری انجام شود تا قم در زمینه بیابانزدایی هم موفق و الگوی سایر استان‌ها باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم جامع نگری در عرصه فعالیت‌های منابع طبیعی کشور خواستار نوآوری در تعیین اهداف و پیگیری برنامه‌های نتیجه دار در عرصه سازمان متبوع خود شد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور توجه به منابع انسانی را شرط لازم برای این هدف توصیف کرد و تأکید کرد که به این بخش توجه لازم مبذول خواهد شد.

اورنگی در ادامه با توجه به پتانسیل مادی و معنوی مردم بر لزوم استفاده از ظرفیت برای حفاظت عرصه‌های منابع طبیعی تاکید کرد و گفت؛ موضوع اصلاح ساختار تشکیلات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل استانها در اولویت اول کاری خود قرار دارد.
 

کد مطلب 1457330

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