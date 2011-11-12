جزئیات ضرایب امتحانی دو کدرشته جغرافی در دفترچه کنکور ارشد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرش دانشجو در گرایش‌های "جغرافیای سیاسی" و "سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی" (GIS) رشته امتحانی مجموعه علوم جغرافیایی (کدرشته امتحانی 1102) دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 بلامانع اعلام شد.

کلیه متقاضیانی که در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 91 در کد رشته مربوطه ثبت‌نام کنند در صورت مجاز شدن برای انتخاب رشته می‌توانند کدرشته محل‌های موبوطه را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، پیش از این در مرداد ماه سال 90 دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، رسماً پذیرش در گرایش‌های "جغرافیای سیاسی" و "سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی" را منع کرده بود و به همین دلیل نام این گرایش‌ها در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون تحصیلات تکمیلی درج نشده بود.

مواد امتحانی و ضرایب دروس گرایش‌های "جغرافیای سیاسی" و "سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی"

گرایش جغرافیای سیاسی گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی زبان عمومی و تخصصی (با ضریب 2) زبان عمومی و تخصصی (با ضریب 2) فلسفه جغرافیا (با ضریب 1) اصول تفسیر عکس‌های هوایی (با ضریب 2) جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) (با ضریب 3) آمار و ریاضیات (با ضریب 3) آمار و احتمال (با ضریب 1) ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی (با ضریب 2) - جغرافیای شهری و روستایی (با ضریب 2) - هیدرواقلیم (با ضریب 2)

مجموعه علوم جغرافیایی در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 دارای گرایش های 1) جغرافیای طبیعی 2) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 3) جغرافیا و برنامه ریزی شهری 4) جغرافیای نظامی 5) جغرافیا برنامه ریزی توریسم بود که دو گرایش "جغرافیای سیاسی" و "سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی" نیز به آن اضافه شد.