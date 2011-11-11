شرکت تعاونی هنرمندان در جهرم تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله زمانی فرد افزود: هدف از تاسیس این شرکت تعاونی حمایت از هنرمندان در رشته های هنرهای تجسمی، صنایع دستی و نویسندگان است.

وی افزود: شرکت تعاونی هنرمندان جهرم در گام نخست از فعالیت خود نمایشگاهی از آثار فاخر هنرمندان و نویسندگان این شهرستان را به معرض دید عموم قرار می دهد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم زمینه های شناخت استعدادهای جوانان در رشته های مختلف هنری و تشکیل کارگاه های هنری را از دیگر فعالیتهای شرکت تعاونی هنرمندان جهرم معرفی و اظهار داشت: بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و کمک به اشتغال زایی در زمینه هنر از اهداف ما برای تشکیل این شرکت تعاونی است.

وی با بیان اینکه این شرکت تعاونی با حمایتهای شهرداری و کانون بازنشستگان جهرم تاسیس می شود، گفت: مکان شرکت تعاونی هنرمندان در محل خانه مهر در پارک جنگلی جهرم واقع شده و در آینده نزدیک این پارک به عنوان یک فرهنگسرای بزرگ در این شهرستان شروع به فعالیت می کند.

زمانی فرد ایجاد تعامل فرهنگی بین نهادها و توسعه همه جانبه با سایر ارگانهای شهر را در این زمینه ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به جایگاه مناسب فرهنگی جهرم در سطح استان می طلبد که مسئولان شهرستان با تعامل و همکاری یکدیگر، زمینه هنر دوستی بیشتر مردم در جامعه را فراهم کنند.