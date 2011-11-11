غدیر رمز وحدت است/ نور انقلاب اسلامی در ایران خاموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی در نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به مناسک حج امسال گفت: بحمدالله این مراسم در آرامش و عزت برگزار شد و پیام امام مسلمین در صحرای عرفه به همه مسلمانان جهان اعلام شد.

وی افزود: در این پیام دو نکته مهم وجود داشت که باید مورد توجه همه مسلمانان در سرتاسر جهان قرار گیرد؛ یکی ضعف دنیای استکبار که هم به لحاظ اقتصادی در نظام لیبرال دموکراسی غرب بوجود آمده و هم در ابعاد دیگر پوشالی بودن آن شناخته شده است.

خطیب جمعه تهران نکته مهم دیگر در این پیام را بیداری فراگیر در جهان اسلام و فراتر از آن در سراسر جهان عنوان کرد و گفت: در هیچ برهه ای از تاریخ چنین وضعیتی را در جهان اسلام نداشتیم و البته چنین ضعفی نیز در نظام استکبار بوجود نیامد.

صدیقی همچنین گفت: امروز وقت تبدیل شدن دنیای اسلام به قطبی جهانی فرا رسیده تا زنجیره اسارت را از پای خود برداشته و جهان را زیر سایه اسلام قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فرافکنی هایی که در قبال ایران صورت می گیرد اشاره کرد و افزود: از روز نخستی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید نظام سلطه سعی کرده است که این نور را خاموش کند غافل از اینکه این نور به واسطه اسلام و التزام به ثقلین بوجود آمده و خاموش شدنی نیست.

خطیب جمعه تهران نظام ولایی را ادامه حکومت امیرالمومنین (ع) و منبعث از نور الهی دانست و گفت: قطعا هیچ قدرتی توان خاموش کردن آن را ندارد زیرا دشمنان 8 سال جنگ را تجربه کردند و انواع فریب ها را در قالب جنگ نرم به کار بردند ولی بیش از همه خود ضربه دیدند.

حجت الاسلام صدیقی تصریح کرد: هر چند با اعمال تحریم ها راه ها از بیرون بسته شد اما نظام کشور ما از درون قوی شد و حال که دشمنان انقلاب به بن بست رسیده اند شعارهای دیوانه وار می دهند.

وی به تهدیدهای اخیر مبنی بر حمله به ایران و اعمال تحریم های شدیدتر از سوی غرب اشاره کرد و گفت: بنا به گفته مقام معظم رهبری ما قصد تجاوز به هیچ کشوری را نداریم ولی اگر کشوری بخواهد به فرهنگ، نظام و مردم ما تعرض کند نیروهای مسلح و سرافراز ما و در یک کلمه ملت ایران آنچنان سیلی بر گوش و مشت آهنینی بر دهان دشمنان خواهد کوبید که مایه عبرت و پشیمانی آنها بشود.

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش به عید غدیر اشاره کرد و گفت: به واقع غدیر روح دین و نقشه راه ملت ها برای رهایی از اسارت ها است.

صدیقی با تاکید بر اینکه از هیچ امکانی برای بزرگداشت غدیر کوتاهی نکنید، گفت: حضرت پیامبر (ص) قرآن و عترت را برای حفظ وحدت معرفی فرمودند لذا باید دانست که غدیر رمز وحدت است.

وی به حرکت های خودجوش میان طلاب و دانشجویان برای بستن عهد اخوت اشاره کرد و گفت: اتحاد به عنوان نعمت و تفرقه به عنوان نعمت به شمار می رود و نکند بهانه انتخابات عاملی برای اختلاف میان نیروها بشود.

صدیقی در خطبه نخست نماز جمعه برخی اعمال روز عید غدیر خم را بازگو کرد و همچنین در خصوص سرکشی استکبار جهانی گفت: امریکا انگلیس و فرانسه هرگز راه به پیروزی ندارند و عزت و پیروزی قطعی متعلق به مسلمانان است.