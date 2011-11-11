آمریکا آرزوی ترساندن ایرانیان را به گور می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم یکی از شگردهای دیرینه دشمنان علیه نظام اسلامی را ترساندن ایرانی ها دانست و گفت: دشمنان برای ترساندن و پشیمان کردن ایرانیان از طرفداری و پشتیبانی از اسلام از ابزارهای رسانه ای و فعالیت هایی همچون ایجاد ترورها، تحریک اقوام و قومیت ها راه اندازی جنگ تحمیلی ، تحریم ، محاصره اقتصادی و ... استفاده می کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت شجاعانه امام خمینی و همراهی مثال زدنی امت حزب الله نه تنها ایرانیان از این توطئه ها نترسیدند بلکه در هر زمان دشمن شکست سختی از ایرانیان و رهبر این امت متحمل شد و ایران اسلامی از دل این تهدیدها و سختی ها روز به روز رشد کرد و به موقعیت های بسیار ارزشمندی از جمله دانش هسته ای دست پیدا کرد.
امام جمعه قم پیشرفت های جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف را به برکت لطف خداوند ، عنایات اهل بیت و توسل و توجه مردم ولایی به قرآن و عترت و پرستاری جانانه ملت از ولی فقیه زمانشان حضرت امام خمینی و بعد از ایشان از شخصیت عظیم الشانی از تبار آل الله یعنی حضرت آیت الله خامنه ای دانست.
وی گفت: اخیرا یکی از افسران سابق سازمان سیا اعتراف کرد که تمام اهداف دولت های فعلی و قبلی آمریکا از برنامه هایی که علیه جمهوری اسلامی تدارک دیده و می بینند برای ترساندن ملت ایران است.
امام جمعه قم بیان داشت: پیام ما در برابر تحرکات اخیری که حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان اخیرشان تصریح کردند این است که ما با این خدا ، قرآن و عترت ، رهبر و ملتی که داریم شما جنایتکاران جهانی آرزوی ترساندن ایرانیان را به گور خواهید برد.
پذیرش ولایت فقط برای خدا باشد
حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم اظهار داشت: نبی مکرم اسلام به امر خدای متعال حضرت امیر المومنین را به جانشینی خود برگزیدند و با این انتصاب شش ویژگی که در آیه سوره مائده ذکر شده ، تامین شد.
امام جمعه قم ادامه داد: در آن آیه چنین آمده که امروز امیرالمومنین به خلافت رسید کفار مایوس شدند یعنی همه توطئه ها و برنامه ریزی های دشمنان به هم ریخت و آخرین امیدشان به یاس تبدیل شد.
وی گفت: پس از نصب امیرالمومنین به ولایت دیگر جای ترسیدن از دسیسه های دشمن برای نابودی اسلام وجود ندارد.
امام جمعه قم تاکید کرد: با این نصبی که خداوند انجام داد تغییر کیفی، اصولی و محتوایی و پیشرفت رو به رشدی در دین پدید آمد و سبب تکامل دین شد چون دین با توجه به نصب امیرالمومنین سرپرست و مفسر واقعی پیدا کرد.
تولید آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) بیان داشت: کسی که بتواند حوادث جدید را بر خطوط کلی دین تطبیق دهد حجت خداست و ولی الله دفاع جانانه از دین می کند و در برابر تهجم فرهنگی شجاعانه می ایستد.
وی ادامه داد: نعمت ولایت الهی که در ولایت پیامبر اکرم تبلور یافته بود با تشریح ولایت امیر المومنین و بعد از ایشان بر فرزندانشان ، این نعمت تا روز قیامت تمام شده است و مسلما اسلام با داشتن چنین متولیانی می تواند برای همیشه یک دین برگزیده برای جامعه بشری باشد.
امام جمعه قم ادامه داد: حضرت های (ع) زیارت جامعه کبیره را به درخواست یکی از شیعیان بیان فرمودند و این زیارت در واقع یک دوره امام شناسی محسوب می شود.
وی با اشاره به شرایط سخت دوران امام هادی (ع) گفت: فضای سیاسی حاکم در دوران این امام به قدری خفقان بود که شیعیان از ارتباط عادی با آن امام محروم بودند چه برسد به اینکه ارتباط سیاسی با امام هادی داشته باشند.
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