آمریکا آرزوی ترساندن ایرانیان را به گور می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم یکی از شگردهای دیرینه دشمنان علیه نظام اسلامی را ترساندن ایرانی ها دانست و گفت: دشمنان برای ترساندن و پشیمان کردن ایرانیان از طرفداری و پشتیبانی از اسلام از ابزارهای رسانه ای و فعالیت هایی همچون ایجاد ترورها، تحریک اقوام و قومیت ها راه اندازی جنگ تحمیلی ، تحریم ، محاصره اقتصادی و ... استفاده می کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت شجاعانه امام خمینی و همراهی مثال زدنی امت حزب الله نه تنها ایرانیان از این توطئه ها نترسیدند بلکه در هر زمان دشمن شکست سختی از ایرانیان و رهبر این امت متحمل شد و ایران اسلامی از دل این تهدیدها و سختی ها روز به روز رشد کرد و به موقعیت های بسیار ارزشمندی از جمله دانش هسته ای دست پیدا کرد.

امام جمعه قم پیشرفت های جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف را به برکت لطف خداوند ، عنایات اهل بیت و توسل و توجه مردم ولایی به قرآن و عترت و پرستاری جانانه ملت از ولی فقیه زمانشان حضرت امام خمینی و بعد از ایشان از شخصیت عظیم الشانی از تبار آل الله یعنی حضرت آیت الله خامنه ای دانست.

وی گفت: اخیرا یکی از افسران سابق سازمان سیا اعتراف کرد که تمام اهداف دولت های فعلی و قبلی آمریکا از برنامه هایی که علیه جمهوری اسلامی تدارک دیده و می بینند برای ترساندن ملت ایران است.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه نترسیدن ایرانی ها از توطئه های آمریکا ، جنایتکاران را نگران کرده است تصریح کرد: خود دشمنان از این ویژگی و برتری امت حزب الله آگاه هستند اما پیام ما و رهبر عزیز ما به غرب ستمگر و آمریکا جنایتکار و سگ هار آنها در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی این است که ملت ما به جای ترس از توطئه های شما با ایمان تر می شود.